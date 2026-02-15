قطر تدين استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الضفة الغربية

الدوحة-سانا

أدانت قطر قرار الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على أراضي الضفة الغربية، وتحويلها إلى ما يسمى “أملاك دولة” تابعة لسلطات الاحتلال، مؤكدةً أنه يشكل امتداداً لمخططات الاحتلال غير القانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدّدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأحد، على ضرورة تضامن المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال من أجل وقف تنفيذ القرار، لتجنّب تداعياته الخطيرة.

وجدّد البيان موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، في إطار مخططات الضم الاستيطانية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، والقضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.