مصرع عشرة أشخاص جراء اندلاع حريق في مستشفى شرق الهند

نيودلهي-سانا

لقي عشرة أشخاص مصرعهم، اليوم الإثنين، جراء اندلاع حريق في مستشفى عام في مدينة كوتاك بولاية أوديشا شرق الهند.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس البرلمان المحلي موهان شاران ماجهي قوله: “إن دارة كهربائية معطوبة تسبّبت في اندلاع حريق في قسم العناية الفائقة التابعة لمستشفى “اس سي بي” فيما كان 23 مريضاً يعالجون فيها، ما تسبب بوفاة عشرة مرضى فيما تم إنقاذ البقية.

وأشار ماجهي إلى أن 11 فرداً من طاقم التمريض على الأقلّ أصيبوا خلال محاولتهم إجلاء المرضى.

وفي كانون الأول من عام 2024، قضى ستة أشخاص، وأصيب أكثر من عشرين في حريق اندلع في مستشفى خاص في تاميل نادو جنوب البلاد.