تركيا: اعتقال عميل للموساد الإسرائيلي في إسطنبول

أنقرة-سانا

أعلنت السلطات التركية فجر اليوم إلقاء القبض على عميل لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” في مدينة إسطنبول.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مصادر أمنية قولها: إن “الاستخبارات التركية نفذت عملية مشتركة مع النيابة العامة وفرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، أسفرت عن اعتقال المدعو تشيتشك، إثر ثبوت عمله لصالح الموساد الإسرائيلي”.

وأشارت المصادر إلى معلومات جمعها جهاز الاستخبارات التركي، تبيّن أن المعتقل، كان على صلة بأحد عناصر المركز الإسرائيلي للعمليات عبر الإنترنت، وأنه وافق على تنفيذ أنشطة تجسسية لصالحه تستهدف ناشطاً فلسطينياً.