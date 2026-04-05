الجيش الأمريكي يعلن إنقاذ اثنين من طاقم طائرة سقطت داخل إيران

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد، نجاح عملية إنقاذ اثنين من أفراد طاقم طائرة مقاتلة من طراز “إف-15إي”، كانت قد سقطت فوق الأراضي الإيرانية خلال مهمة قتالية في الثاني من نيسان الجاري.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، في بيان نشرته على موقعها، أن وحداتها أتمت بنجاح انتشال الطيارين وهما بأمان، وذلك عبر مهمتي بحث وإنقاذ منفصلتين نُفذتا عقب سقوط الطائرة.

وأشار البيان إلى أن الضربات الأمريكية تتواصل على إيران، في الوقت الذي تعمل فيه قوات القيادة المركزية الأمريكية على تفكيك قدرة النظام الإيراني على بسط نفوذه خارج حدوده.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق اليوم، أن الجيش الأمريكي نجح في إنقاذ الطيار الثاني الذي كان مفقوداً بعد تحطم مقاتلة من طراز “أف-15” داخل الأراضي الإيرانية، واصفاً العملية بأنها “واحدة من أجرأ” عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة.