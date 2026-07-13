تركيا تلقي القبض على قيادي بتنظيم “داعش” الإرهابي نفذ عمليات في سوريا

أنقرة-سانا



ألقت الاستخبارات التركية القبض على أحد قياديي تنظيم “داعش” الإرهابي في “عملية خارج تركيا”، ونقلته لاحقاً إلى البلاد، دون تحديد مكان وزمان العملية.



وأفادت مصادر أمنية تركية لوكالة “الأناضول” اليوم الإثنين، بأن المقبوض عليه “طالب غولر” دخل سوريا بطرق غير قانونية في كانون الثاني 2014، ونفذ عمليات فيها بالتنسيق مع قياديين آخرين في التنظيم الإرهابي.



وأشارت المصادر إلى أن التحريات الاستخبارية أسفرت عن تحديد هوية طالب، الملقب بـ “عبد السلام تركي”، وهو شقيق قاسم غولر، الذي كان مسؤولاً عما يسمى “ولاية تركيا” ضمن تنظيم “داعش” الإرهابي، قبل نقله إلى تركيا في عملية أمنية نُفذت عام 2021.



وحسب المصادر، أقر طالب، خلال التحقيقات، بما نفذه لحساب التنظيم الإرهابي، وأكدت المصادر الأمنية أن الاستخبارات التركية تواصل جهودها لإحباط مخططات تنظيم “داعش” الإرهابي ضد تركيا، وكشف أساليب تجنيد أفراده.



وألقت أجهزة الاستخبارات التركية، في السابع عشر من الشهر الماضي، القبض على أحمد قزانجي المسؤول في تنظيم “داعش” الإرهابي، خلال عملية أمنية حدودية.