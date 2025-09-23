السفير الفرنسي لدى الأردن: الاعتراف بدولة فلسطين واجب أخلاقي

1758632244714 السفير الفرنسي لدى الأردن: الاعتراف بدولة فلسطين واجب أخلاقي
السفير الفرنسي لدى الأردن- بترا

عمان-سانا

أكد سفير فرنسا لدى الأردن، فرانك جيليه، أن اعتراف بلاده بدولة فلسطين واجب أخلاقي في مواجهة مأساة غزة والممارسات الوحشية التي ترتكبها إسرائيل.

وقال جيليه في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية بترا: إن مؤتمر نيويورك الذي عُقد برئاسة سعودية فرنسية مشتركة، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم أمس، حدد طريقاً واضحاً لإقامة دولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة اقتصادياً.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الاعتراف بدولة فلسطين خلال كلمته أمس في المؤتمر الدولي حول حل الدولتين الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

