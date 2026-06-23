قطر وتركيا تبحثان التطورات الإقليمية وعلاقات التعاون

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية وآفاق دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأكد الوزير القطري دعم بلاده الكامل للمفاوضات الجارية بين الجانبين الأمريكي والإيراني للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وفتح آفاق جديدة للتنمية والازدهار في المنطقة.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، بحث خلال اتصال هاتفي في وقت سابق ‏اليوم مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وجهود الوساطة ‏الدبلوماسية المرتبطة بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.‏