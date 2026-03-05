إيطاليا تعلن إرسال دفاعات جوية إلى دول الخليج

روما-سانا

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الخميس أن بلادها سترسل دفاعات جوية، لدعم دول الخليج التي تتعرض لاعتداءات إيرانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ميلوني قولها لإذاعة “آر تي إل 201,5”: إن إيطاليا على غرار المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، تنوي إرسال دفاعات جوية لدول الخليج، ليس فقط باعتبارها دولاً صديقة، بل أيضاً بسبب وجود عشرات آلاف المواطنين الإيطاليين في المنطقة ونحو ألفي جندي يجب حمايتهم، إضافة إلى أهمية منطقة الخليج من ناحية الإمدادات العالمية.

وحول إمكانية استخدام الولايات المتحدة قواعدها الثلاث في إيطاليا خلال الحرب، أكدت رئيسة الوزراء أنها أذنت “بعمليات لا تشمل القصف”، مشيرةً إلى أن أي تغيير في ذلك يتطلب موافقة الحكومة، والبرلمان على الأرجح.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران منذ يوم السبت الماضي، وما تبعها من اعتداءات إيرانية متواصلة على دول عربية عدة، بما في ذلك المنشآت الحيوية والطاقة، والمرافق المدنية، والدبلوماسية.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أعلن في وقت سابق اليوم نشر قدرات عسكرية في الشرق الأوسط كإجراء احترازي.