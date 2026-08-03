إجلاء 60 ألف شخص في واشنطن بسبب حرائق الغابات

واشنطن-سانا

أصدرت السلطات في ولاية واشنطن الأمريكية، أمس الأحد، أوامر بإجلاء 60 ألف شخص بسبب حرائق غاباتٍ تهدد على وجه الخصوص مدينة سبوكان في الولاية.

وقال توم وليامز رئيس إدارة الإطفاء في المدينة في تصريح لوكالة رويترز: إنّ ما يطلق ⁠عليه اسم (حريق منطقة سبوكان)، الذي يتألف من ثلاثة حرائق منفصلة، يهدد المناطق التي تشملها أوامر الإخلاء.

وأفاد فريق اتحادي معني بالتعامل مع الأمر بأن الحرائق أتت على 5390 فداناً حتى أمس، فيما لم ترد بلاغات عن وقوع وفيات ‌أو ⁠إصابات.

ووصفت ليسا براون رئيسة بلدية سبوكان الأمر بأنه “أسوأ كارثة طبيعية واجهتها منطقتنا”، فيما أشارت “هيذر روزنتريدر” الرئيسة التنفيذية لشركة” أفيستا يوتيلتيز” إلى أنّ الكهرباء انقطعت عن حوالي 10 ⁠آلاف شخص في المنطقة بحلول بعد ظهر أمس.

وذكر مسؤولون بولاية واشنطن أن أكثر من 250 ألف ⁠فدان تحترق في أنحاء الولاية، فيما أشار حاكم الولاية بوب فيرجسون إلى أنه اعلن حالة الطوارئ، كما تحدث مع الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب أمس وطلب المساعدة من الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ.