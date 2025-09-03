رئيس الوزراء الإسباني: رد أوروبا تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة فاشل

مدريد-سانا

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن رد أوروبا تجاه الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023 كان فاشلاً، مشيراً إلى أن المعايير المزدوجة للغرب تجاه غزة وأوكرانيا تقوضان مصداقيته.

وفي مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية اليوم قال سانشيز: “رد العديد من الدول الأوروبية لم يكن كافياً ويشكل فشلاً ذريعاً لا يمكن الاستمرار فيه، وخاصة مع وجود انقسام داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية التأثير على إسرائيل، معتبراً أن استمرار هذه المعايير المزدوجة بين التعامل مع الأزمة الأوكرانية والأزمة في غزة يقوض مصداقية الغرب أمام العالم.

وأعرب سانشيز الذي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، عن سعادته بتوجه دول أوروبية أخرى لحذو حذو إسبانيا في الاعتراف بدولة فلسطين.

ولفت شانسيز إلى أن” جذور الحروب في كل من غزة وأوكرانيا مختلفة إلا أن العالم ينظر في النهاية إلى الاتحاد الأوروبي وإلى المجتمع الغربي ويتساءل: لماذا تطبقون معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بغزة وأوكرانيا”، مؤكداً أن

“هذا النهج يقوض مواقف دول الاتحاد على الساحة الدولية”.

وفي الـ 30 من آب الماضي قدمت إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي خطة عمل عاجلة لوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتضمن تدابير للامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة، وإنهاء التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، وتعليق جميع البرامج مع إسرائيل.

وكانت إسبانيا والنرويج وإيرلندا أعلنت اعترافها بدولة فلسطين رسميا في 22 أيار 2024.