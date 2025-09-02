اعتقال 23 فلسطينياً وهدم منازل في الضفة الغربية

اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية ، وفا

القدس المحتلة-سانا

اعتقل 23 فلسطيناً وهدم عدد من المنازل اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات اليامون في جنين وبلعا في طولكرم وكفر قليل وعصيرة الشمالية وقصرة وتل في نابلس وسلوان في القدس واللبن الغربي والمغير في رام الله وكفر ثلث في قلقيلية ومخيم الدهيشة في بيت لحم، واعتقلت 23 فلسطينياً.

إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عزبة الأشقر جنوب قلقيلية وهدمت منزلاً، واقتحمت بلدة عناتا وهدمت منازل عدة.

