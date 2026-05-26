الصحة اللبنانية تعلن مقتل 3213 شخصاً جراء الغارات الإسرائيلية منذ الـ 2 من ‏آذار

بيروت-سانا
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3213 قتيلاً.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في بيان: إن عدد الجرحى ارتفع أيضاً إلى 9737 شخصاً.
وقتل شخصان، وأصيب آخرون بجروح اليوم الثلاثاء جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان.
ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي والساري حتى الـ 17 من الشهر الجاري، يقصف الجيش الإسرائيلي يومياً مواقع في لبنان، ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما يفجر منازل في عشرات القرى.