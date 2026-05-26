الصحة اللبنانية تعلن مقتل 3213 شخصاً جراء الغارات الإسرائيلية منذ الـ 2 من ‏آذار

بيروت-سانا ‏

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الغارات ‏الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3213 قتيلاً.‏

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في بيان: إن عدد ‏الجرحى ارتفع أيضاً إلى 9737 شخصاً.‏

وقتل شخصان، وأصيب آخرون بجروح اليوم الثلاثاء جراء غارات ‏إسرائيلية استهدفت عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان.‏

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي والساري حتى ‏الـ 17 من الشهر الجاري، يقصف الجيش الإسرائيلي يومياً مواقع في لبنان، ‏ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما يفجر منازل في عشرات القرى.‏