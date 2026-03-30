لجان مختصة في دير الزور لإجراء مقابلات مع المفصولين عن العمل من دوائر وزارة الإدارة المحلية

دير الزور-سانا

باشرت اللجان المختصة في محافظة دير الزور، إجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين عن العمل من الدوائر التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، لمشاركتهم في الثورة السورية.

وأوضح نائب محافظ دير الزور ورئيس اللجنة المختصة بدري المصلوخ في تصريح لمراسل سانا، أن اللجنة تشكلت بقرار وزاري كما تم تشكيل لجنة فرعية ضمن المحافظة مهمتها مقابلة المفصولين من وزارة الإدارة المحلية والبيئة بسبب مشاركتهم في الثورة السورية واستقبال طلبات عودتهم إلى العمل ثم إجراء عملية تقييم لوضعهم الحالي لتوزيعهم على المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة في محافظة دير الزور.

وأشار المصلوخ إلى أن عدد المفصولين تجاوز 550 موظفاً موزعين على مديريات الخدمات الفنية ومجالس البلدات والمدن ومديرية البيئة ومديرية نقل الركاب بالإضافة إلى الأمانة العامة للمحافظة، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من التسجيل تمتد حتى الـ 9 من شهر نيسان المقبل وفي حال عدم كفاية المدة لتغطية طلبات العودة سيجري تمديدها حسب الحاجة، أما بالنسبة للأشخاص الذين لم ترد أسماؤهم ضمن اللوائح، ستصدر لوائح جديدة بعد الانتهاء من الأسماء الحالية.

وبيّن المصلوخ أنه سيتم توقيع عقود مؤقتة معهم لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد تلقائياً لحين إصدار مرسوم من الرئاسة أو مجلس الشعب لإعادة المفصولين بشكل عام في سوريا وتسوية أوضاعهم.

ولفت الى أن المفصولين أُبلغوا بضرورة مراجعة مديرية التنمية الإدارية لغاية الـ 30 من شهر نيسان المقبل فمن يرغب بالعودة للعمل يقدم طلب العودة وهناك مجموعة أوراق مطلوبة عليه استكمالها وهي قرار الفصل وقرار التعيين القديم وصورة عن الهوية وصورة عن الشهادة.

يذكر أنه منذ التحرير عملت محافظة دير الزور عبر مديرياتها على إعادة الموظفين المفصولين عن العمل بهدف رفد الكوادر وإعادة الحقوق لأصحابها.