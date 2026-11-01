ترشيد استهلاك المياه في دير الزور عبر التوعية وتغيير السلوك المجتمعي

دير الزور-سانا‏

تعمل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور، بالتعاون مع منظمة ‏الأمم المتحدة ما للطفولة “اليونيسف”، على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك ‏المياه والحد من التعديات على الشبكات، في إطار جهود الحفاظ على الموارد المائية ‏وضمان وصولها إلى المستفيدين.‏

وتشمل هذه الجهود التوعية بمخاطر استخدام مياه الشرب في ري المزروعات، وأهمية ‏الالتزام بأساليب الاستخدام الرشيد، إلى جانب الوقاية من الأمراض المنقولة عبر المياه، ‏مثل الكوليرا والتهاب الكبد ‏A‏.‏

وأوضحت مديرة العلاقات والتعاون الدولي في شركة مياه دير الزور، حلا الحاج طه، لـ ‏سانا، أن مشروع “‏SPC‏”، الذي يُنفذ بالتعاون مع “اليونيسف”، يهدف إلى تعزيز التواصل ‏بين الشركة والمجتمع، ومعالجة القضايا المرتبطة بترشيد استهلاك المياه والتعديات على ‏الشبكات والأمراض المنقولة عبر المياه، مشيرة إلى العمل على تشكيل شبكات مجتمعية ‏تغطي المحافظة وتدعم تطبيق استراتيجية المشروع.‏

وفي هذا السياق، تنفذ الشركة تدريباً لكوادرها حول تغيير السلوك المجتمعي، يستمر ‏أربعة أيام على مرحلتين، بهدف تعزيز قدراتهم في إعداد وتنفيذ حملات التوعية ‏والتواصل مع المجتمع المحلي.‏

وأشار خالد العبد الله، المدرب في مجال التغيير الاجتماعي والسلوكي لدى “اليونيسف”، ‏إلى أن التدريب يركز على تطبيق استراتيجيات تغيير السلوك وتعزيز المشاركة المجتمعية ‏في الأنشطة التوعوية، ولا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المياه والوقاية من الأمراض والحد ‏من التعديات على الشبكات.‏

وأوضح المهندس قاسم الحسن، أحد المتدربين، أن التدريب يتناول آليات ترشيد استهلاك ‏المياه والحد من استخدامها في ري المزروعات، إلى جانب التعريف بالأمراض المنقولة ‏عبر المياه وسبل الوقاية منها.‏

وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه محافظة دير الزور تنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل ‏محطات المعالجة واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، بالتعاون مع منظمات دولية، ‏من بينها “اليونيسف”، في مدن دير الزور والميادين والبصيرة.‏