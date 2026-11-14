كيف اجتمعت التجارة والتدفئة قبل 1800 عام.. تعرّف على أسرار خان الدبس في بصرى الشام تاريخ النشر: 2026/11/14 1:52 مساءً اخر تحديث: 2026/11/14 1:53 مساءً كيف اجتمعت التجارة والتدفئة المركزية في مبنى واحد قبل نحو 1800 عام؟ تعرّف على أسرار خان الدبس في بصرى الشام، الذي يكشف جانباً من تطور العمارة الرومانية. التربية تعلق الدوام المدرسي في القنيطرة ودرعا والسويداء حفاظاً على سلامة الطلاب المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 7 من تموز 2026 “الشرعية الانتخابية وآلية المشاركة الشعبية” ندوة سياسية في المركز الثقافي العربي بدرعا إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال رعيه الأغنام بريف درعا افتتاح مدرسة بني مسيفرة الخامسة للتعليم الأساسي في ريف درعا بعد تأهيلها صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:بصرى الشامخان الدبسدرعا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها الرئاسة التركية: قمة “كوب 31” تعزز الحضور الدبلوماسي للبلاد دولياً رقمنة السجل العقاري في سوريا.. ماذا تشمل المرحلة الأولى وكيف تحمي الملكيات؟ وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية قطر وتركيا تجددان دعمهما استقرار سوريا وتدعوان لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وزير الإدارة المحلية يبحث مع الوكالة الألمانية (GIZ) التعاون في قطاعات التنمية آخر الأخبار دولي زيلينسكي: واشنطن طرحت انسحاب أوكرانيا من دونباس مقابل عضوية الناتو دولي الصين تفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع الدول العربية عبر روبوتات بحرية متطورة انفوغراف كيف اجتمعت التجارة والتدفئة قبل 1800 عام.. تعرّف على أسرار خان الدبس في بصرى الشام