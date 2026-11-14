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كيف اجتمعت التجارة والتدفئة قبل 1800 عام.. تعرّف على أسرار خان الدبس في بصرى الشام

10 كيف اجتمعت التجارة والتدفئة قبل 1800 عام.. تعرّف على أسرار خان الدبس في بصرى الشام
11 1 كيف اجتمعت التجارة والتدفئة قبل 1800 عام.. تعرّف على أسرار خان الدبس في بصرى الشام
12 1 كيف اجتمعت التجارة والتدفئة قبل 1800 عام.. تعرّف على أسرار خان الدبس في بصرى الشام
13 1 كيف اجتمعت التجارة والتدفئة قبل 1800 عام.. تعرّف على أسرار خان الدبس في بصرى الشام
14 1 كيف اجتمعت التجارة والتدفئة قبل 1800 عام.. تعرّف على أسرار خان الدبس في بصرى الشام

كيف اجتمعت التجارة والتدفئة المركزية في مبنى واحد قبل نحو 1800 عام؟ تعرّف على أسرار خان الدبس في بصرى الشام، الذي يكشف جانباً من تطور العمارة الرومانية.

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