محافظ درعا يتفقد عدداً من المطاعم لمتابعة التزامها بالشروط الصحية

درعا-سانا

أجرى محافظ درعا أنور الزعبي جولة تفقدية اليوم الأربعاء على عدد من مطاعم مدينة درعا برفقة فرق مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ودائرة سلامة الغذاء ومدير منطقة درعا للاطلاع على واقع العمل ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء.

وشملت الجولة متابعة إجراءات النظافة وآليات حفظ المواد الغذائية ومدى تطبيق التعليمات الصحية المعتمدة، إضافة إلى رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا عادل صياصنة في تصريح لـ سانا أن هدف الجولة متابعة واقع العمل والتأكد من مدى الالتزام بالشروط الصحية والتعليمات الناظمة لعمل المنشآت الغذائية.

وبين صياصنة أن الجولة أسهمت في الوقوف بشكل مباشر على مستوى الالتزام داخل المطاعم، بالإضافة إلى اطلاع فرق الرقابة على تطبيق المواصفات والشروط الصحية المعتمدة.

وأضاف صياصنة أن نتائج الجولة أظهرت وجود عدد من المطاعم الملتزمة بالمعايير الصحية والتعليمات الخاصة بسلامة الغذاء مقابل ضبط بعض المخالفات لدى عدد من المنشآت الأخرى، مبيناً أنه تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإغلاق بعض المطاعم المخالفة وفق القرارات الصادرة.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الحملات الرقابية التي تنفذها محافظة درعا ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ودائرة سلامة الغذاء بهدف تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية وضمان تطبيق معايير الصحة والسلامة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بما ينعكس على حماية صحة المواطنين ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.