الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في تشرين الأول..أرقام في مواجهة الفساد تاريخ النشر: 2026/11/13 1:02 مساءً اخر تحديث: 2026/11/13 1:02 مساءً أكثر من 223 مليون ليرة سورية جرى تحصيلها، مقابل نحو 1.9 مليار ليرة مبالغ مكتشفة ومطلوبة لم تُحصّل بعد.. حصيلة أعمال الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال شهر تشرين الأول. الرقابة والتفتيش بدرعا تبحث مع ممثلي المجتمع المحلي آليات تفعيل الرقابة المجتمعية بأكثر من 5 ملايين دولار… الرقابة والتفتيش تكشف قضية اختلاس إلكتروني في الخطوط الجوية السورية إعادة افتتاح 35 مدرسة في عدة مناطق بمحافظة حمص مع بداية العام الدراسي أعمال صيانة أسطوانات الغاز المنزلية مستمرة بواقع صيانة 33 ألف أسطوانة شهرياً من مشتل العدوي.. مئات آلاف الغراس لخضرة دمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الهيئة المركزية للرقابة والتفتيشمواجهة الفساد مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها قائد القوى البحرية في الجيش يستقبل وفداً عسكرياً فرنسياً على متن الفرقاطة سوركوف آخر الأخبار اقتصاد ”مصدر” الإماراتية تستكمل مشروعاً للطاقة الشمسية والتخزين في كاليفورنيا انفوغراف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في تشرين الأول..أرقام في مواجهة الفساد رياضة سوريا منتخب سوريا للرياضات الإلكترونية يسجل مشاركته الأولى في بطولة غرب آسيا