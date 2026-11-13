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الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في تشرين الأول..أرقام في مواجهة الفساد

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أكثر من 223 مليون ليرة سورية جرى تحصيلها، مقابل نحو 1.9 مليار ليرة مبالغ مكتشفة ومطلوبة لم تُحصّل بعد.. حصيلة أعمال الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال شهر تشرين الأول.

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