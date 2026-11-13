الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في تشرين الأول..أرقام في مواجهة الفساد

أكثر من 223 مليون ليرة سورية جرى تحصيلها، مقابل نحو 1.9 مليار ليرة مبالغ مكتشفة ومطلوبة لم تُحصّل بعد.. حصيلة أعمال الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال شهر تشرين الأول.