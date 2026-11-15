مشفى الطبقة الوطني بالرقة يقدّم خدماته لمئات المرضى يومياً

من العيادات التخصصية إلى أقسام الإسعاف والعناية المركزة وغسيل الكلى.. يقدّم مشفى الطبقة الوطني بالرقة خدماته لمئات المرضى يومياً في ظل تحديات تتعلق بنقص الكوادر والتجهيزات.