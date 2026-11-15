مشفى الطبقة الوطني بالرقة يقدّم خدماته لمئات المرضى يومياً تاريخ النشر: 2026/11/15 8:58 مساءً اخر تحديث: 2026/11/15 8:58 مساءً من العيادات التخصصية إلى أقسام الإسعاف والعناية المركزة وغسيل الكلى.. يقدّم مشفى الطبقة الوطني بالرقة خدماته لمئات المرضى يومياً في ظل تحديات تتعلق بنقص الكوادر والتجهيزات. نقص الكوادر والأدوية في مشفى عين عيسى بريف الرقة الشمالي يزيد من معاناة الأهالي عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المخدرات سوريا تستعيد عضويتها الكاملة في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي ضمن حملة أبشري حوران تأهيل الأبنية المدرسية لدعم استمرار العملية التعليمية في درعا 25 ألف زائر و17 ألف كتاب مباع.. ختام النسخة الرابعة من معرض إدلب للكتاب 2026 صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الرقةمشفى الطبقة الوطني مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير إسبانيا لدى دمشق الشيباني يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة بلجيكا لدى دمشق ضحايا ومصابون جراء انفجار عبوة ناسفة في جرمانا بريف دمشق مذكرة تفاهم سورية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال شؤون المرأة وزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني حملة الاستجابة الثانية لشلل الأطفال تستهدف نحو 49 ألف طفل بريف دير الزور آخر الأخبار دير الزورالمحافظاتمحليات إطلاق الجولة الثانية من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في دير الزور انفوغراف مشفى الطبقة الوطني بالرقة يقدّم خدماته لمئات المرضى يومياً الرقةخدماتسياحة مديرية سياحة الرقة تبحث تسهيل تراخيص المنشآت وتطوير القطاع