وفد سوري يطلع في اليابان على تجربة مدينة كوبي في إعادة الإعمار وإدارة الكوارث

طوكيو-سانا‏

اطلع وفد سوري يضم ممثلين عن وزارات الأشغال العامة والإسكان، والإدارة المحلية والبيئة، والخارجية والمغتربين، ‏إضافة إلى ممثلين عن محافظات دمشق وحمص وحلب، برفقة القائم بأعمال السفارة السورية لدى طوكيو عبد الوهاب ‏المحمد آغا، على تجربة مدينة كوبي اليابانية في إعادة الإعمار وإدارة الكوارث، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى اليابان.‏

وذكر مراسل سانا، اليوم الأحد، أن الوفد استهل برنامج الزيارة بالتوجه إلى مجلس بلدية مدينة كوبي، حيث عقد اجتماعاً مع ‏نائب رئيس المجلس، جرى خلاله استعراض التجربة اليابانية في إعادة إعمار المدينة، سواء عقب الدمار الذي لحق بها ‏خلال الحرب العالمية الثانية، أو بعد الزلزال المدمر الذي ضربها عام 1995.‏

وأوضح المراسل أنه جرى خلال الاجتماع أيضاً تسليط الضوء على السياسات وآليات التخطيط والتنظيم التي اعتمدتها ‏السلطات اليابانية في إدارة مرحلة إعادة الإعمار وتحقيق التعافي المستدام‎.‎

كما زار الوفد مركز الحد من الكوارث والتخفيف من آثار الزلازل في مدينة كوبي، حيث اطلع على عرض توثيقي يجسد ‏لحظات وقوع زلزال عام 1995، وحجم الخسائر البشرية والمادية التي خلّفها، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ‏اليابانية للتعامل مع الكارثة، والحد من آثارها إلى أدنى مستوى ممكن‎.‎

وتندرج هذه الزيارة في إطار توجه للاستفادة من التجارب الدولية ‏الرائدة في إعادة الإعمار بعد الكوارث، حيث تُعد اليابان ‏من أبرز ‏الدول التي طورت نماذج متقدمة في التعافي وإعادة بناء المدن ‏المتضررة. ‏