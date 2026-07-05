وفد سوري يطلع في اليابان على تجربة مدينة كوبي في إعادة الإعمار وإدارة الكوارث

طوكيو-سانا
اطلع وفد سوري يضم ممثلين عن وزارات الأشغال العامة والإسكان، والإدارة المحلية والبيئة، والخارجية والمغتربين، إضافة إلى ممثلين عن محافظات دمشق وحمص وحلب، برفقة القائم بأعمال السفارة السورية لدى طوكيو عبد الوهاب المحمد آغا، على تجربة مدينة كوبي اليابانية في إعادة الإعمار وإدارة الكوارث، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى اليابان.
وذكر مراسل سانا، اليوم الأحد، أن الوفد استهل برنامج الزيارة بالتوجه إلى مجلس بلدية مدينة كوبي، حيث عقد اجتماعاً مع نائب رئيس المجلس، جرى خلاله استعراض التجربة اليابانية في إعادة إعمار المدينة، سواء عقب الدمار الذي لحق بها خلال الحرب العالمية الثانية، أو بعد الزلزال المدمر الذي ضربها عام 1995.
وأوضح المراسل أنه جرى خلال الاجتماع أيضاً تسليط الضوء على السياسات وآليات التخطيط والتنظيم التي اعتمدتها السلطات اليابانية في إدارة مرحلة إعادة الإعمار وتحقيق التعافي المستدام.
كما زار الوفد مركز الحد من الكوارث والتخفيف من آثار الزلازل في مدينة كوبي، حيث اطلع على عرض توثيقي يجسد لحظات وقوع زلزال عام 1995، وحجم الخسائر البشرية والمادية التي خلّفها، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليابانية للتعامل مع الكارثة، والحد من آثارها إلى أدنى مستوى ممكن.
وتندرج هذه الزيارة في إطار توجه للاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في إعادة الإعمار بعد الكوارث، حيث تُعد اليابان من أبرز الدول التي طورت نماذج متقدمة في التعافي وإعادة بناء المدن المتضررة.