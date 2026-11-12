إلغاء القيود على حق التقاضي من تحصين القرارات الإدارية إلى إخضاعها للرقابة..ماذا يعني ذلك؟ تاريخ النشر: 2026/11/12 9:51 مساءً اخر تحديث: 2026/11/12 9:51 مساءً إلغاء القيود على حق التقاضي من تحصين القرارات الإدارية إلى إخضاعها للرقابة القضائية.. ماذا يعني ذلك للمتضررين؟ أعمال متواصلة لإزالة الأنقاض في جبلي الأكراد والتركمان باللاذقية كيف تسهم مختبرات التقنيات النووية في النبات بهيئة الطاقة الذرية في حماية الثروة النباتية؟ 25 عملية قثطرة قلبية مجانية في مشفى حماة الوطني سوريا تنضم إلى المدونة الدولية لحماية السياح السورية للحبوب تبدأ تأهيل صومعتين بيتونيتين وأربع صويمعات معدنية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إلغاء حجب حق التقاضي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا آخر الأخبار سياسةسوريا والعالم عنجراني يبحث مع المفوضية السامية تعزيز العودة الطوعية للنازحين واللاجئين السوريين دولي اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة الرياض أطلقتها ميليشيا الحوثي دولي أردوغان: أزمة المناخ تستدعي إجراءات حاسمة على المستوى العالمي