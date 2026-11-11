رحلات جوية مباشرة بين دمشق و المدينة المنورة تاريخ النشر: 2026/11/11 12:43 مساءً اخر تحديث: 2026/11/11 12:43 مساءً في إطار تعزيز الربط الجوي بين سوريا والسعودية، شركة طيران ناس السعودية ستبدأ تسيير رحلات جوية منتظمة ومباشرة بين دمشق والمدينة المنورة اعتباراً من الـ19 من تشرين الثاني الجاري. معبر كسب الحدودي بين سوريا وتركيا يشهد حركة متزايدة منذ التحرير بـ 32 شركة و1000 متر مربع.. تركيا تعزز حضورها في معرض دمشق الدولي وزير العدل: إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الإرهاب خطوة مهمة لاستعادة مكانتها دولياً 10 آلاف سوري يعودون من لبنان عبر منفذ جديدة يابوس الحدودي انطلاق الملتقى السوري – المصري في دمشق لبحث التعاون التجاري والاستثماري صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الربط الجويالسعوديةسورياشركة طيران ناس مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة تعاون تسول المُسنات.. ما الحلول التي يطرحها الخبراء وأين وصلت الجهود الحكومية؟ مجلس الشعب يقر قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي الصفدي يجدد وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها وسيادتها الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 إعادة فتح طريق جسر الصراف بريف اللاذقية خلال عشرة أيام آخر الأخبار دولي القضاء البرازيلي يغرم “ميتا” 1.3 مليون دولار بسبب مخالفات انتخابية دولي سيناتور أمريكي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة جراء الفيضانات محلياتالقنيطرةالمحافظات الاحتلال الإسرائيلي يمنع مزارعين من قطاف الزيتون خلال توغله بريف القنيطرة الجنوبي