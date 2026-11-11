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رحلات جوية مباشرة بين دمشق و المدينة المنورة

رحلات جوية مباشرة بين دمشق والمدينة المنورة رحلات جوية مباشرة بين دمشق و المدينة المنورة

في إطار تعزيز الربط الجوي بين سوريا والسعودية، شركة طيران ناس السعودية ستبدأ تسيير رحلات ‏جوية منتظمة ومباشرة بين دمشق والمدينة المنورة اعتباراً من الـ19 من تشرين الثاني الجاري.

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