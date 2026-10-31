السبت 31 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: تحمل اسم الشهيد الساروت.. 365 لاعباً ولاعبة يشاركون ببطولة الجمهورية في رياضة التايكوندو
بحث
بحث
sana-logo-mobile

تحمل اسم الشهيد الساروت.. 365 لاعباً ولاعبة يشاركون ببطولة الجمهورية في رياضة التايكوندو

بطولة الجمهورية للتايكوندو تحمل اسم الشهيد الساروت.. 365 لاعباً ولاعبة يشاركون ببطولة الجمهورية في رياضة التايكوندو

تحمل اسم الشهيد عبد الباسط الساروت.. 365 لاعباً ولاعبة يشاركون ببطولة الجمهورية في رياضة التايكوندو لفئات الصغار والبراعم والأشبال.

إعادة افتتاح 35 مدرسة في عدة مناطق بمحافظة حمص مع بداية العام الدراسي
محافظة ريف دمشق تنهي أعمال تأهيل وترميم 10 مدارس في بلدة جديدة عرطوز
شراكة اقتصادية تتسع بوتيرة متسارعة بين سوريا وتركيا
يستعيد مطار دير الزور دوره مسجلاً بشهره الأول أكثر من ألفي مسافر عبر 54 رحلة
العناقيد الصناعية تنقل الصناعة السورية من تجمّع المصانع إلى منظومة إنتاج مترابطة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك