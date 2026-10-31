تحمل اسم الشهيد الساروت.. 365 لاعباً ولاعبة يشاركون ببطولة الجمهورية في رياضة التايكوندو تاريخ النشر: 2026/10/31 8:41 مساءً اخر تحديث: 2026/10/31 8:41 مساءً تحمل اسم الشهيد عبد الباسط الساروت.. 365 لاعباً ولاعبة يشاركون ببطولة الجمهورية في رياضة التايكوندو لفئات الصغار والبراعم والأشبال. إعادة افتتاح 35 مدرسة في عدة مناطق بمحافظة حمص مع بداية العام الدراسي محافظة ريف دمشق تنهي أعمال تأهيل وترميم 10 مدارس في بلدة جديدة عرطوز شراكة اقتصادية تتسع بوتيرة متسارعة بين سوريا وتركيا يستعيد مطار دير الزور دوره مسجلاً بشهره الأول أكثر من ألفي مسافر عبر 54 رحلة العناقيد الصناعية تنقل الصناعة السورية من تجمّع المصانع إلى منظومة إنتاج مترابطة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الشهيد عبدالباسط الساروتبطولة الجمهورية في رياضة التايكوندو مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك غوتيريش يدين تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في السودان أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 دورتموند يفرض التعادل على بايرن ميونيخ في قمة الدوري الألماني أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 الطوارئ تجدد التحذير من اضطراب جوي يبدأ عصر غد الأحد أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 مباحثات بحرينية مصرية حول التطورات في المنطقة أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026