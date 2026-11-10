بعد إجراء الفحوصات.. مؤسسة الحبوب بحماة تنفي وجود إصابات حشرية في صوامع قلعة المضيق تاريخ النشر: 2026/11/10 11:23 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/10 11:23 صباحًا بعد إجراء الفحوصات من قبل اللجان المختصة، مؤسسة الحبوب في حماة تنفي الأنباء المتداولة حول وجود إصابات حشرية في صوامع قلعة المضيق، وتؤكد سلامة مخزون القمح وصلاحيته الكاملة للاستهلاك البشري. تواصل أعمال مشروع “فجر الفرات” في دير الزور لترحيل الأنقاض وإعادة تدويرها 199 مقلعاً عاملاً.. إحصائية إنتاج الرخام وأحجار الزينة خلال 9 أشهر لعام 2026 لمدة 40 يوماً.. مسح ميداني للقوى العاملة في درعا تحمل اسم الشهيد الساروت.. 365 لاعباً ولاعبة يشاركون ببطولة الجمهورية في رياضة التايكوندو 38,836 شخصاً غادروا مواقع النزوح خلال تموز وآب 2026 صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:صوامع قلعة المضيقمؤسسة الحبوب في حماةمخزون القمح المحلي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الاجتماع الموسع لمجلس التنسيق السوري الأردني يبحث تعزيز التعاون الثنائي قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة تعاون سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي الصفدي يجدد وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها وسيادتها آخر الأخبار انفوغراف بعد إجراء الفحوصات.. مؤسسة الحبوب بحماة تنفي وجود إصابات حشرية في صوامع قلعة المضيق محليات وفاةٌ و29 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ24 الماضية منوعات أب وابنه يحققان رقماً قياسياً في تحدٍّ وهما معصوبا العينين