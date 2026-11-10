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بعد إجراء الفحوصات.. مؤسسة الحبوب بحماة تنفي وجود إصابات حشرية في صوامع قلعة المضيق

سلامة مخزون القمح في صوامع قلعة المضيق Removed بعد إجراء الفحوصات.. مؤسسة الحبوب بحماة تنفي وجود إصابات حشرية في صوامع قلعة المضيق

بعد إجراء الفحوصات من قبل اللجان المختصة، مؤسسة الحبوب في حماة تنفي الأنباء المتداولة حول وجود إصابات حشرية في صوامع قلعة المضيق، وتؤكد سلامة مخزون القمح وصلاحيته الكاملة للاستهلاك البشري.

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