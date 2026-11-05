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بهدف تعزيز الغطاء النباتي.. وزارة الزراعة تطلق حملة “ازرع غرساً واترك أثراً”

زراعة بهدف تعزيز الغطاء النباتي.. وزارة الزراعة تطلق حملة "ازرع غرساً واترك أثراً"

بهدف تعزيز الغطاء النباتي ومواجهة التغيرات المناخية.. وزارة الزراعة تطلق حملة “ازرع غرساً واترك أثراً”.

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