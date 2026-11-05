بهدف تعزيز الغطاء النباتي.. وزارة الزراعة تطلق حملة “ازرع غرساً واترك أثراً” تاريخ النشر: 2026/11/05 10:46 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/05 10:47 صباحًا بهدف تعزيز الغطاء النباتي ومواجهة التغيرات المناخية.. وزارة الزراعة تطلق حملة “ازرع غرساً واترك أثراً”. شراكة سورية قطرية لتعزيز الاستثمار وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين “الخيط العربي” قصة إبداع دمشقي تناقلته الأجيال وجمع بين جمال الفن ودقة العمارة الإسلامية تحصين وقائي مجاني لنحو 65 ألف رأس من الأبقار في محافظة حمص تسجيل نحو 17 ألف شركة وسجل تجاري فردي في سوريا خلال 9 أشهر “بُناة”.. منصة وطنية لتنظيم العمل التطوعي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:تعزيز الغطاء النباتيجملة "ازرع غرساً واترك أثراًوزارة الزراعة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السجل الوطني للضحايا في سوريا.. ماذا يشمل وكيف يسهم في جبر الضرر؟ الرئيس الشرع يصل الرياض لبحث مواضيع ثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات الملتقى السوري الصيني يبحث الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون المشترك الدفاع المدني يبدأ إزالة وترحيل الأنقاض في الزبداني بريف دمشق ”بروجكت سوريا 2026″ يفتح آفاق التعاون أمام شركات عربية في قطاع البناء وزير الإعلام: هدفنا بيئة مهنية حرة تصون السلم الأهلي وتواكب المرحلة الانتقالية آخر الأخبار دولي فرنسا تشهد إضراباً ومظاهرات احتجاجاً على غلاء المعيشة حمصمحليات دوريات أمن الطرق في البادية السورية تساند المسافرين وتعزز السلامة المرورية اقتصاد سوريا الذهب يرتفع 400 ليرة في السوق السورية