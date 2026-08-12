الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على عدم اعترافه بما يسمى “سيادة ‌‏إسرائيل” على الجولان السوري

بروكسل-سانا
جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء التأكيد على عدم اعترافه بما يسمى “سيادة إسرائيل” على الجولان السوري المحتل، وذلك تماشياً مع القانون الدولي وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و497.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي رداً على سؤال لـ سانا: ندعو إسرائيل إلى احترام المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان السوري والالتزام بأحكام اتفاق فصل القوات لعام 1974.
وطالب المتحدث إسرائيل باحترام استقلال سوريا وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها ضمن حدود آمنة، وتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض احترام قراري مجلس الأمن 497 لعام (1981) و 2799 لعام (2025).
وأضاف المتحدث: نحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي أعمال عنف إضافية، والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني كما ندعم جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع التصعيد في المنطقة، بما في ذلك الحوار بين إسرائيل وسوريا.
كما جدد المتحدث الأوروبي دعم الاتحاد لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) التي تراقب الجولان السوري، مذكراً بأهمية قرار مجلس الأمن رقم (497) 1981.
وقدمت الجمهورية العربية السورية في وقت سابق اليوم رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن أعربت فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع لاعتراف كولومبيا بما سُمّي “السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل.
وكانت سوريا أدانت أمس الثلاثاء بأشد العبارات البيان الصادر عن وزارة العلاقات الخارجية في جمهورية كولومبيا بتاريخ الـ 10 من آب 2026، والمتضمن الاعتراف بما سماه “السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضيها.
وجددت سوريا التأكيد على رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل أراضيها، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدةً مواصلة استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المشروعة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحقوقها الثابتة، والعمل على استعادة أراضيها المحتلة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 497 في كانون الأول عام 1981، واعتبر فيه أن قرار “إسرائيل” فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، قرار لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالبها بإلغائه بينما جدد مجلس الأمن في القرار رقم 2799 الصادر في تشرين الثاني عام 2025 التأكيد على التزام المجلس بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.