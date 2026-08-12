الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على عدم اعترافه بما يسمى “سيادة ‌‏إسرائيل” على الجولان السوري

بروكسل-سانا



جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء التأكيد على عدم ‏اعترافه بما ‏يسمى “سيادة إسرائيل” على ‏الجولان ‏السوري المحتل‌،‏ وذلك تماشياً ‏مع القانون ‏الدولي وقراري ‏مجلس الأمن الدولي رقم 242 ‏و497.‏

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي رداً على سؤال لـ ‏سانا: ندعو ‏إسرائيل إلى احترام المنطقة ‏العازلة منزوعة ‏السلاح في الجولان ‏السوري والالتزام ‏بأحكام اتفاق فصل ‏القوات لعام 1974‌‎.

وطالب المتحدث إسرائيل باحترام استقلال ‏سوريا ‏وسيادتها ووحدتها ‏وسلامة أراضيها ضمن حدود ‏آمنة، ‏وتجنب أي إجراءات من شأنها ‏تقويض احترام ‏قراري ‏مجلس الأمن 497 لعام (1981) و‌‌‎ 2799 ‌‎لعام (2025).‏

وأضاف المتحدث: نحث جميع الأطراف على ممارسة ‌‏أقصى ‏درجات ضبط النفس، وتجنب أي أعمال عنف ‌‏إضافية، والالتزام ‏بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون ‌‏الدولي الإنساني كما ندعم ‏جميع الجهود الدبلوماسية ‌‏الرامية إلى منع التصعيد في المنطقة، بما ‏في ذلك الحوار ‌‏بين إسرائيل وسوريا‎.‎

كما جدد المتحدث الأوروبي دعم الاتحاد لقوة الأمم ‏المتحدة لمراقبة ‌‏فض الاشتباك (أندوف) التي تراقب ‏الجولان السوري، ‏مذكراً ‏بأهمية قرار مجلس الأمن رقم (497‌‌‌‎) ‌‏1981.

وقدمت الجمهورية العربية السورية في وقت سابق اليوم ‏رسالة ‏رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو ‏غوتيريش، ورئيس ‏مجلس الأمن أعربت فيها عن ‏احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع ‏لاعتراف كولومبيا بما ‏سُمّي “السيادة الإسرائيلية” على الجولان ‏السوري ‏المحتل.‏

وكانت سوريا أدانت أمس الثلاثاء بأشد العبارات البيان ‏الصادر عن ‏وزارة العلاقات الخارجية في ‌‏جمهورية ‏كولومبيا بتاريخ الـ 10 من ‏آب 2026، والمتضمن الاعتراف ‏بما سماه “‏السيادة الإسرائيلية” ‏على الجولان السوري ‏المحتل، مؤكدة ‏أن الجولان جزء لا يتجزأ ‏من أراضيها.‏

وجددت سوريا التأكيد على رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل أراضيها، داعية جميع الدول ‏والمنظمات الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدةً مواصلة استخدام ‏جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المشروعة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحقوقها الثابتة، والعمل على استعادة ‏أراضيها المحتلة.‏

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 497 في ‏كانون ‏الأول عام 1981، واعتبر فيه أن قرار “إسرائيل” ‏فرض قوانينها ‏وولايتها وإدارتها على الجولان السوري ‏المحتل، قرار لاغٍ وباطل ‏وليس له أثر قانوني دولي، ‏وطالبها بإلغائه بينما جدد مجلس الأمن ‏في القرار رقم ‌‏2799 الصادر في تشرين الثاني عام 2025 التأكيد ‏على التزام المجلس ‏بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ‏وسلامتها ‏الإقليمية ووحدتها الوطنية.‏