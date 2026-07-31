وزير السياحة يفتتح فندق قرية النخيل في يعفور بريف دمشق

ريف ‏دمشق-سانا

‏افتتح وزير السياحة مازن الصالحاني اليوم الجمعة فندق قرية النخيل (Palm village Hotel)، من مستوى أربع نجوم في منطقة يعفور بريف دمشق، بعد إعادة تأهيله وتحديثه، وذلك في إطار دعم وتطوير البنية التحتية للقطاع السياحي، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية.

‏وتبلغ مساحة الفندق 3500 متر مربع، حيث يوفر من 50 إلى 60 فرصة عمل، ويضم 33 جناحاً موزعة بين أجنحة جونيور ودبلوماسية ورئاسية، إلى جانب مطاعم داخلية وخارجية، وقاعات اجتماعات، ومركز أعمال، ومرافق رياضية وخدمية، بما يلبي احتياجات رجال الأعمال والعائلات والإقامات القصيرة والطويلة.

‏تشجيع المستثمرين

‏وقال الوزير الصالحاني في تصريح لـ سانا: “ننظر إلى كل استثمار سياحي جديد باعتباره استثماراً في مستقبل سوريا الاقتصادي، فالمشاريع التي تجمع بين الجودة والابتكار والاستدامة تعزز تنافسية القطاع، وترتقي بتجربة الزائر، وتؤكد ثقة القطاع الخاص بفرص الاستثمار السياحي في سوريا.

‏وأشار وزير السياحة إلى أن دور الوزارة يتمثل بالاستمرار في توفير البيئة الممكنة التي تشجع المستثمرين على تطوير مشاريع نوعية تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتحافظ في الوقت نفسه على الهوية السورية.

‏خدمات حديثة

‏من جانبه، أوضح مستثمر الفندق محمد عمر شورى، أن الفندق أُعيد تأهيله وتجهيزه بالكامل بعد توقفه عن العمل منذ عام 2011، ليعود بخدمات حديثة تواكب المعايير الفندقية، ويعتمد بشكل كبير على الطاقة البديلة في تشغيل خدماته الكهربائية، في إطار توجهه نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

‏ولفت شورى إلى أن الفندق يقدم نموذجاً حديثاً للضيافة يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة والهوية السورية، حيث يعتمد مفهوم الفندق الذكي (Smart Hotel) من خلال أنظمة رقمية متكاملة لإدارة مختلف العمليات والخدمات، إلى جانب حلول متطورة لإدارة الطاقة والمياه، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للضيوف.

ويندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية الوزارة لدعم الاستثمار السياحي، وتعزيز التنمية الاقتصادية عبر توفير فرص عمل جديدة وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة.

وكان وزير السياحة مازن الصالحاني افتتح في 15 تموز الجاري مول (سكي لاند) على طريق مطار دمشق الدولي؛ ليعود المجمع الترفيهي والتجاري المتكامل إلى الخدمة بعد توقف دام سنوات، كمجمع تجاري وترفيهي متكامل يضم مطاعم ومحال تجارية لماركات محلية وعالمية، إلى جانب مرافق ترفيهية متنوعة بينها صالة للتزلج على الجليد.