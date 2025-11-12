جولات ميدانية على معاصر الزيتون في ريف دمشق لضمان جودة الإنتاج وحماية المستهلك

ريف دمشق-سانا

نفذت دوريات حماية المستهلك وسلامة الغذاء في ريف دمشق اليوم جولات ميدانية لمعاصر الزيتون بالمحافظة، لضمان جودة المنتج وحماية حقوق المستهلكين.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق عبد السلام خالد أن الجولات شملت سحب عينات من الزيت والبيرين من المعاصر والمعامل والأسواق، بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، ومراقبة عمل المعاصر ميدانياً لضمان الالتزام بالشروط الفنية والصحية.

وأكد خالد ضرورة الإعلان الواضح عن الأسعار وتداول الفواتير النظامية في جميع مراحل البيع والشراء، تعزيزاً لمبدأ الشفافية وحماية للمستهلك، مشيراً إلى أنه جرى التعامل مع شكاوى المواطنين بشكل مباشر.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق سجلت خلال شهر تشرين الفائت 1266 مخالفة متنوعة في مختلف الأسواق والفعاليات.