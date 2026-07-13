مديرية النقل الداخلي بحلب تبدأ التطبيق الفعلي لإعادة تنظيم خط الدائري الشمالي

حلب-سانا

بدأت مديرية النقل الداخلي في محافظة حلب، التطبيق الفعلي لإعادة تنظيم خط “الدائري الشمالي” في مدينة حلب، ضمن خطتها الاستراتيجية لتنظيم شبكة النقل العام وتطبيق الأنظمة واللوائح الصادرة عن لجنة النقل، وذلك في سياق الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات، وضبط الحركة المرورية في المدينة.

وأكد عضو المكتب التنفيذي للمحافظة المهندس يوسف واكي ‏في تصريح، أن هذه الخطوة تندرج في إطار رؤية المحافظة لضبط منظومة النقل الجماعي، بما يضمن وصول المواطنين بمرونة ويسر.

وأوضح أن القرار يستند إلى خطة عمل مؤسساتية مدروسة، حيث تم تخصيص الأسبوع الماضي كاملاً كفترة تنبيه وتوجيه للسائقين بالتعاون مع دوريات المرور والمراقبين، قبل الانتقال إلى التطبيق الميداني.

وتؤكد محافظة حلب أن الجولات الميدانية مستمرة بمتابعة مباشرة من المعنيين وفرع المرور ومراقبي النقل لضمان ديمومة هذا النظام، مشددة على أن هذه الخطة التنظيمية ستشمل خطوطاً أخرى تباعاً لضمان جودة قطاع النقل الداخلي في كل أنحاء المحافظة