الصحة السورية تطور خبرات الكوادر الطبية في علاج الإدمان

IMG 20260818 WA0011 الصحة السورية تطور خبرات الكوادر الطبية في علاج الإدمان

دمشق-سانا‏

تواصل وزارة الصحة السورية بالتعاون مع منظمة الهلال الأخضر التركي، وبتمويل من منظمة “‏IMC‏” ‏الطبية الدولية، تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل الكوادر الطبية المختصّة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان، ‏وتطوير مهاراتها، ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.‏

IMG 20260818 WA0009 الصحة السورية تطور خبرات الكوادر الطبية في علاج الإدمان

وذكرت وزارة الصحة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن كوادر من وزارات الصحة والداخلية ‏والدفاع تشارك في التدريب، إضافة إلى فرق طبية من مستشفيات عدة في المحافظات، بهدف تعزيز ‏كفاءتهم في التعامل مع اضطرابات الإدمان.

وأشار مدير إدارة الصحة النفسية في الوزارة، الدكتور وائل الراس إلى أن هذا التدريب يشكّل انطلاقة ‏للتعاون مع منظمة الهلال الأخضر التركي، موضحاً أنه يأتي ضمن خطة الوزارة لتوسيع خدمات علاج ‏الإدمان في مختلف المحافظات، وبناء خبرات مستدامة في هذا المجال.‏

ومنظمة الهلال الأخضر التركي جمعية خيرية غير ربحية تأسست في إسطنبول عام 1920، وتهدف إلى ‏حماية الأفراد والمجتمع من كل أشكال الإدمان مثل التدخين، الكحول، المخدرات، القمار، وإدمان ‏التكنولوجيا، وتوفير الاستشارات والدعم النفسي والاجتماعي المجاني.‏

IMG 20260818 WA0007 الصحة السورية تطور خبرات الكوادر الطبية في علاج الإدمان
IMG 20260818 WA0010 الصحة السورية تطور خبرات الكوادر الطبية في علاج الإدمان
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