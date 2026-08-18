الصحة السورية تطور خبرات الكوادر الطبية في علاج الإدمان

دمشق-سانا
تواصل وزارة الصحة السورية بالتعاون مع منظمة الهلال الأخضر التركي، وبتمويل من منظمة “IMC” الطبية الدولية، تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل الكوادر الطبية المختصّة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتطوير مهاراتها، ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وذكرت وزارة الصحة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن كوادر من وزارات الصحة والداخلية والدفاع تشارك في التدريب، إضافة إلى فرق طبية من مستشفيات عدة في المحافظات، بهدف تعزيز كفاءتهم في التعامل مع اضطرابات الإدمان.
وأشار مدير إدارة الصحة النفسية في الوزارة، الدكتور وائل الراس إلى أن هذا التدريب يشكّل انطلاقة للتعاون مع منظمة الهلال الأخضر التركي، موضحاً أنه يأتي ضمن خطة الوزارة لتوسيع خدمات علاج الإدمان في مختلف المحافظات، وبناء خبرات مستدامة في هذا المجال.
ومنظمة الهلال الأخضر التركي جمعية خيرية غير ربحية تأسست في إسطنبول عام 1920، وتهدف إلى حماية الأفراد والمجتمع من كل أشكال الإدمان مثل التدخين، الكحول، المخدرات، القمار، وإدمان التكنولوجيا، وتوفير الاستشارات والدعم النفسي والاجتماعي المجاني.