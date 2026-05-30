وزير الصحة ومحافظ دير الزور يتفقدان واقع الخدمات الصحية بريف المحافظة الشرقي

دير الزور-سانا



أجرى وزير الصحة مصعب العلي ومحافظ دير الزور زياد العايش زيارة ميدانية اليوم السبت، إلى عدد من المشافي في ريف دير الزور الشرقي، وذلك استكمالاً لجولتهما في المنطقة الشرقية عقب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وما نتج عنه من انقطاع في بعض الجسور الرابطة بين ضفتي النهر.



وشملت الزيارة ثلاثة مشافٍ في مناطق هجين والشعفة وأبو حمام، حيث اطلع الوفد على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتقى الكوادر الطبية والأهالي، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ولا سيما ما يتعلق بالتجهيزات الطبية والنواقص الموجودة في بعض المنشآت الصحية.

تعزيز جهوزية المشافي

وأكد العلي، في تصريح لمراسل سانا، أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على واقع تقديم الخدمات الصحية، وتعزيز جاهزية المشافي وتزويدها بالنواقص اللازمة ضمن الإمكانات المتاحة، بما يضمن استمرار تقديم الرعاية الصحية للسكان في المنطقة.





من جانبه، أوضح العايش أن الجولة شملت منطقتي الشامية والجزيرة في ظل الظروف الناتجة عن الفيضانات وواقع الجسور المتاحة للعبور، مشيراً إلى أهمية الاطلاع المباشر على واقع القطاع الصحي واحتياجات المواطنين.



ولفت العايش إلى أن عدداً من المنشآت الصحية التي تمت زيارتها أُنشئت بدعم ومبادرات من الأهالي، معتبراً أن ذلك يشكل مؤشراً إيجابياً على التعاون المجتمعي في دعم القطاع الصحي، وخدمة أبناء المنطقة.



وخلال الجولة، وجه الوزير العلي ومدير صحة دير الزور بتسجيل جميع الاحتياجات والنواقص الموجودة في المشافي التي تمت زيارتها، والعمل على تلبيتها بأسرع وقت ممكن ضمن الإمكانات المتاحة.

متابعة واقع العمل والاحتياجات



وفي مشفى هجين الوطني، اطلع الوفد على واقع العمل والاحتياجات المطروحة من قبل الكوادر والأهالي، حيث تم التأكيد على العمل لتأمين النواقص بأسرع وقت ممكن.



كما زار الوفد مشفى الشعفة الذي تم إنشاؤه بمبادرة من أهالي المنطقة، ويحتاج إلى تجهيزات وكوادر لاستكمال تشغيله، حيث تم التأكيد على استكمال إجراءات نقله إلى مديرية الصحة والتعامل معه كمشفى تابع لها، بما يسهم في تفعيل خدماته الصحية لأهالي المنطقة.



وفي منطقة أبو حمام، تفقد الوفد المشفى الذي أُنشئ بدعم من أبناء المنطقة وأحد المتبرعين من دولة الكويت، حيث جرى الإعلان عن تبعيته الرسمية لوزارة الصحة ومديرية صحة دير الزور، إضافة إلى تزويده بجهازي غسيل كلية، بهدف تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لسكان منطقة شرق الفرات.



وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الجمعة، تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع مديريات الصحة في الرقة ودير ‏الزور، وبالتنسيق الكامل مع محافظة دير الزور ومكاتبها التنفيذية، ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وقوى الأمن الداخلي، ‏والهلال الأحمر العربي السوري لمتابعة الوضع ميدانياً، وتقييم الاحتياجات، وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.