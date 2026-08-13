عودة جهاز تفتيت الحصيات للعمل في مستشفى بانياس الوطني

photo 2026 08 13 23 35 30 عودة جهاز تفتيت الحصيات للعمل في مستشفى بانياس الوطني

طرطوس-سانا

أعلنت إدارة مستشفى بانياس الوطني عن عودة جهاز تفتيت الحصيات إلى العمل في المستشفى، بعد تنظيم آلية العمل في القسم وفق مواعيد تُحدَّد لكل مريض بما يتناسب مع حالته المرضية.

وذكرت الإدارة في منشور على صفحة المشفى على فيسبوك اليوم الخميس أنه يتم تنظيم الأدوار من خلال إحالة من العيادة البولية، بعد إجراء التقييم الطبي اللازم وتحديد مدى حاجة المريض لتفتيت الحصيات.

وخصّصت الإدارة أيام الأحد والإثنين والأربعاء لعمل العيادة البولية وإجراء جلسات تفتيت الحصيات، بما يضمن تنظيم المواعيد وتقديم الخدمة للمرضى وفق الدور والحالة الطبية.

وختمت الإدارة بالتأكيد على حرص مستشفى بانياس الوطني على استمرار تقديم الخدمات الطبية للأهالي بالشكل الأمثل.

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