وزير الصحة: أكثر من 10 ملايين دولار لتطوير القطاع الصحي في الرقة

الرقة-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع عدد من الأطباء والإداريين في القطاع الصحي بالرقة بمبنى مديرية الصحة في المحافظة، واقع الخدمات الصحية واحتياجات المنشآت، مؤكداً تخصيص أكثر من 10 ملايين دولار لتطوير القطاع والبدء خلال الشهر الجاري بترميم المشفى الوطني.

وأكد العلي في تصريح لـ سانا، أن أعمال ترميم المشفى الوطني ستبدأ خلال الشهر الجاري، بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمات في أقسامه العاملة، لافتاً إلى أن المبلغ المخصص لإعادة تأهيله قد يتجاوز 10 ملايين دولار وفق نتائج الدراسات الفنية.

وأشار العلي، إلى أن خطة الوزارة تشمل تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية وتأهيل مشافي الطبقة وتل أبيض، وإدراج مشفى معدان ضمن خطط إعادة التأهيل، إضافة إلى تطوير الإسعاف وتجهيز بنك للدم وإحداث قسم للعلاج الكيميائي، على أن تتوسع لاحقاً خدمات علاج الأورام.

تخديم محافظات الرقة والحسكة ودير الزور

وأوضح وزير الصحة، أن المشاريع تنفذ بالتعاون بين الصندوق السيادي السوري، عبر شركة “صرح” كشريك منفذ، وشركة “إنتر هيلث كندا”، مبيناً أن مشفى الأورام السرطانية في دير الزور الذي وُضع حجر أساسه مؤخراً سيخدم سكان الرقة والحسكة ودير الزور، البالغ عددهم نحو 6 ملايين نسمة.

وفيما يتعلق بمشفى الأطفال، بين العلي أن المبنى الذي كان مدرسة للتمريض، جُهز من قبل وزارة الخدمات الطبية في وزارة الدفاع، تمهيداً لإطلاقه كمشفى للأطفال، فيما أكد العلي استمرار العمل في قسم التغذية وتطوير خدمات المشفى.

مراكز جديدة لغسيل الكلى

من جانبه، لفت مدير صحة الرقة عبدالله الحمود في تصريح مماثل، إلى أن قسم غسيل الكلى الحالي يضم 40 جهازاً، ويجري العمل على إعادة تأهيل الأجزاء المتوقفة منه، إلى جانب التحضير لافتتاح مركزين جديدين، الأول في البوحمد بسعة 6 أجهزة، والثاني في خس عجيل بمنطقة الأحوس بسعة 5 أجهزة، ومن المتوقع بدء التنفيذ خلال شهر إلى شهرين.

وكان وزير الصحة أطلق أمس في محافظة دير الزور عدداً من المشاريع الطبية، أبرزها وضع حجر الأساس لمشروع مشفى دير الزور التخصصي للأورام، وافتتاح قسم القثطرة القلبية ومركز تصنيع الأطراف الصناعية، ومشروع توسعة قسم الإسعاف في مستشفى دير الزور الوطني، وكذلك افتتاح أقسام ووحدات جديدة في مستشفى الأطفال والتوليد “الهويدي”