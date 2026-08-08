مركز أوروبي: أكثر من 240 إصابة بفيروس حمى غرب النيل في أوروبا

زيورخ-سانا

كشف المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها إصابة 240 شخصاً بحمى غرب النيل في دول أوروبية مختلفة منذ بداية موسم انتقال العدوى في حزيران الماضي.

وأوضح تقرير للمركز نشره موقع “Blue News” السويسري اليوم السبت، أن إيطاليا تصدّرت الإصابات بـ139 حالة، تلتها اليونان بـ61 حالة، بينما سُجّلت إصابات أخرى في إسبانيا (17)، ومقدونيا الشمالية (13)، ورومانيا (6)، وفرنسا (4)، وحالة واحدة في ألمانيا.

انتشار الفيروس

وتُظهر بيانات معهد روبرت كوخ التابع لوزارة الصحة الألمانية أن نحو 20 % من المصابين بفيروس غرب النيل يعانون أعراضاً تشبه الإنفلونزا، فيما تتطور حالات شديدة لدى واحد فقط من كل مئة شخص.

وأوضحت البيانات أن 59 منطقة في أوروبا تأثرت بالفيروس هذا العام، أكثر من نصفها في إيطاليا، ولا سيما شمال البلاد.

وكانت دعت منظمة الصحة العالمية نهاية الشهر الماضي إلى رفع مستوى الحذر بعد رصد حالات متزايدة في جنوب أوروبا، مؤكدةً أن الفيروس ينتقل أساساً بين البعوض والطيور، ويمكن للبعوض المصاب نقل العدوى للبشر خلال أشهر الصيف، وخصوصاً بين شهري تموز وأيلول.

طرق الوقاية

ولا يتوافر علاج نوعي أو لقاح ضد فيروس حمى غرب النيل، وهو حيواني المنشأ منقول عبر البعوض بشكل خاص، ويمكن أن يسبب التهاباً حاداً في الدماغ، وقد يؤدي إلى الوفاة، ي حين يُعالج المرض عرضياً، بينما يوصي الخبراء بارتداء ملابس طويلة في المناطق التي ينتشر فيها البعوض، واستخدام الطاردات الحشرية،كما يُنصح بإزالة أماكن تكاثر البعوض في المنازل.

وكان فريق بحثي إيطالي اكتشف موخراً أجساماً مضادة واعدة قد تمهّد لتطوير علاجات جديدة وربما لقاحات مستقبلية، وفقاً لجامعة سويسرا الإيطالية.