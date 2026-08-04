الوزير العلي يبحث مع الصحة العالمية تعزيز التعاون وتطوير البرامج الصحية

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، مع وفد من منظمة الصحة ‏العالمية، برئاسة ممثلتها المقيمة في سوريا كارولين كلارنيفال، تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل ‏المشترك، بما يسهم في دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة برامجه خلال المرحلة المقبلة.‏

وذكرت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام، أن الاجتماع الذي عقد في مبناها بدمشق تناول تعزيز ‏التنسيق وبناء فهم مشترك للمهام، وتوحيد الرؤية حيال الإجراءات التنفيذية، وحشد الموارد اللازمة ‏للمشاريع الصحية.‏

وناقش الجانبان إعداد مصفوفة لمتابعة تنفيذ المشاريع وقياس أثرها، بما يعزز فاعلية البعثات ‏الميدانية، ويسهم في تحقيق نتائج أكثر استدامة.‏

وأكد الوزير العلي أهمية العمل المشترك وفق أولويات المرحلة، وتوجيه الدعم نحو احتياجات ‏المديريات المركزية والقطاعات الصحية الحيوية، بما يسهم في بناء نظام صحي قوي ومستدام، ‏وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.‏

من جانبها، أكدت كلارنيفال استعداد منظمة الصحة العالمية لتسريع وتيرة العمل والاستجابة، ‏وتقديم الدعم الفني والتنفيذي اللازم لتحقيق الأهداف المشتركة.‏

وكانت وزارة الصحة بحثت مع منظمة الصحة العالمية في الـ16 من تموز الماضي إعداد خطة ‏عمل مشتركة ومستدامة لمعالجة الفجوات والارتقاء بجودة الخدمات الطبية، وصولاً إلى تحقيق ‏التغطية الصحية الشاملة، وذلك عقب زيارات ميدانية أجرتها فرق المنظمة إلى عدد من المراكز ‏الصحية والمستشفيات في المحافظات.‏