الوزير العلي يبحث مع الصحة العالمية تعزيز التعاون وتطوير البرامج الصحية

دمشق-سانا
بحث وزير الصحة مصعب العلي، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، مع وفد من منظمة الصحة العالمية، برئاسة ممثلتها المقيمة في سوريا كارولين كلارنيفال، تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشترك، بما يسهم في دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة برامجه خلال المرحلة المقبلة.
وذكرت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام، أن الاجتماع الذي عقد في مبناها بدمشق تناول تعزيز التنسيق وبناء فهم مشترك للمهام، وتوحيد الرؤية حيال الإجراءات التنفيذية، وحشد الموارد اللازمة للمشاريع الصحية.
وناقش الجانبان إعداد مصفوفة لمتابعة تنفيذ المشاريع وقياس أثرها، بما يعزز فاعلية البعثات الميدانية، ويسهم في تحقيق نتائج أكثر استدامة.
وأكد الوزير العلي أهمية العمل المشترك وفق أولويات المرحلة، وتوجيه الدعم نحو احتياجات المديريات المركزية والقطاعات الصحية الحيوية، بما يسهم في بناء نظام صحي قوي ومستدام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبها، أكدت كلارنيفال استعداد منظمة الصحة العالمية لتسريع وتيرة العمل والاستجابة، وتقديم الدعم الفني والتنفيذي اللازم لتحقيق الأهداف المشتركة.
وكانت وزارة الصحة بحثت مع منظمة الصحة العالمية في الـ16 من تموز الماضي إعداد خطة عمل مشتركة ومستدامة لمعالجة الفجوات والارتقاء بجودة الخدمات الطبية، وصولاً إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وذلك عقب زيارات ميدانية أجرتها فرق المنظمة إلى عدد من المراكز الصحية والمستشفيات في المحافظات.