الكونغو الديمقراطية تحذر من تسارع انتشار فيروس إيبولا

كينشاسا-سانا

حذّرت جمهورية الكونغو الديمقراطية من تسارع انتشار فيروس إيبولا، بعد تسجيل 71 إصابة مؤكدة جديدة خلال الساعات الماضية.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية، أمس الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 452 حالة منذ الإعلان عن تفشي سلالة بونديبوجيو النادرة من الفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات المؤكدة 82 حالة.

وتتركز أغلبية الإصابات في إقليم إيتوري شمال شرقي البلاد، وهي منطقة تعاني من ضعف البنية التحتية الصحية، وتحديات أمنية مستمرة، ما يزيد من صعوبة جهود الاستجابة والاحتواء.

وسُجلت من بين الإصابات الجديدة 65 حالة في إيتوري، وست حالات في إقليم شمال كيفو، وهو أعلى معدل يومي للإصابات منذ بدء موجة التفشي الحالية.

وأشارت الوزارة إلى أن الأرقام المسجلة في الإقليمين تعكس “انتقالاً سريعاً ومستمراً للعدوى بين السكان”، محذرةً من اتساع نطاق انتشار المرض إذا لم تُعزز إجراءات المكافحة والرقابة الصحية.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الجمعة، إطلاق خطة استجابة تمتد لستة أشهر بتكلفة تُقدر بنحو 518 مليون دولار، تهدف إلى دعم جهود احتواء التفشي في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، إضافةً إلى تعزيز جاهزية الدول المجاورة للتعامل مع أي حالات محتملة.