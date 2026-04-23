“تقرير دولي” أكثر من 840 ألف شخص يموتون بسبب حالات صحية مرتبطة بالعمل

جنيف-سانا

حذّر تقريرٌ جديد أصدرته منظمة العمل الدولية، أمس الأربعاء، من أن أكثر من 840 ألف شخص يموتون سنوياً بسبب حالات صحية مرتبطة بالمخاطر النفسية والاجتماعية للعمل، مثل ساعات العمل الطويلة، وانعدام الأمان الوظيفي، والتحرش في مكان العمل.

وأوضح التقرير الذي نُشر على مركز أنباء الأمم المتحدة ويحمل عنوان: “بيئة العمل النفسية والاجتماعية: تطورات عالمية ومسارات للعمل”، أن هذه المخاطر النفسية والاجتماعية، المرتبطة بالعمل بشكل أساسي، تتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات النفسية، بما في ذلك الانتحار.

وأشار التقرير إلى عوامل الخطر التي يجب التصدي لها ومعالجتها في بيئة العمل، وتشمل ساعات العمل الطويلة، وانعدام الأمان الوظيفي، والمتطلبات المرتفعة مع انخفاض القدرة على التحكم، والتنمر والتحرش في مكان العمل.

وفي حين أن العديد من المخاطر النفسية والاجتماعية ليست جديدة، يؤكد التقرير أن التحولات الكبرى في عالم العمل – بما في ذلك الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والعمل عن بُعد، وأنماط التوظيف الجديدة – تعيد تشكيل بيئة العمل النفسية والاجتماعية، وقد تؤدي هذه التغيرات إلى تفاقم المخاطر القائمة أو خلق مخاطر جديدة إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب.