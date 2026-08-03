ورشة سورية – ألمانية في مشفى العيادات الجراحية التخصصي بإدلب لتطوير جراحة تنظير وتبديل المفاصل
الرئيس الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة
ابتكارات وتقنيات طبية حديثة تواكب تطور القطاع الصحي في معرض “Medica Scope 2026”
كيف سيحوّل مشروع الإعمار الحضري أسواق ساحة الساعة بحمص، وإدارة النفايات في المدينة؟
مواهب ناشئة وواعدة في اليوم الأول لمهرجان دمشق الدولي للشعر العربي
بعد مُضي شهر على افتتاحه.. المكتب القنصلي في دير الزور يصدّق أكثر من 6 آلاف وثيقة
افتتاح مخبز حماة الثاني بعد إعادة تأهيله وتركيب ثلاثة خطوط إنتاج حديثة
توقيع عقد تطوير وتأهيل نموذجي للمشافي الوطنية في المحافظات السورية
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