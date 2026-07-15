وزراء العدل والتعليم العالي والصحة يوقعون وثيقة وطنية لتطوير المسؤولية الطبية في ‏سوريا

دمشق-سانا‏

وقع وزراء العدل مظهر الويس والتعليم العالي والبحث ‏العلمي مروان الحلبي والصحة ‏مصعب العلي اليوم الأربعاء، وثيقة تعاون لإطلاق خارطة طريق ‏وطنية لتطوير المسؤولية ‏الطبية تشريعياً ومؤسسياً في ‏سوريا، وذلك في ختام أعمال ورشة العمل التخصصية ‌‏‌‏”المسؤولية الطبية في القانون السوري بين الواقع وآفاق ‏التطوير التشريعي والمؤسسي”، ‏وذلك في فندق الداما ‏روز بدمشق‎.‎

‏أول إطار وطني يحدد مسار تطوير المسؤولية الطبية

وتضمنت الوثيقة التي تعد أول إطار وطني متكامل يحدد مسار تطوير المسؤولية الطبية، ‏اعتماد مخرجات الورشة لإطلاق خارطة طريق ‏وطنية لتطوير المسؤولية الطبية تشريعياً ‏ومؤسسياً في ‏سوريا، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وصون الضمانات ‏القانونية لممارسي المهن الطبية، ويعزز الثقة بالمنظومتين الصحية والقضائية.‏

ونصت الوثيقة على تشكيل لجنة وطنية دائمة مشتركة برئاسة وزارة العدل وعضوية ‏وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والنقابات الطبية، تتولى إعداد خطة تنفيذية ‏لتفعيل مخرجات الورشة والإشراف على تنفيذها ومتابعتها، إلى جانب إعداد مشروع قانون ‏متكامل للمسؤولية الطبية يتضمن أحكاماً موضوعية وإجرائية واضحة، وإدراج نصوص ‏تلزم بالحصول على الموافقة المستنيرة قبل أي تدخل طبي، مع إصدار لائحة تنفيذية ‏تحدد ضوابطها وإجراءاتها.‏

وأكدت الوثيقة أهمية تنظيم ورشة عمل وطنية متخصصة لدراسة استحداث نظام وطني، ‏لضمان التعويض عن الأضرار الناشئة عن المسؤولية الطبية، وإنشاء لجان خبرة طبية ‏قضائية دائمة ومتخصصة في جميع المحافظات وفق معايير مهنية معتمدة، واعتماد دليل ‏وطني ملزم لتوحيد منهجية عمل هذه اللجان، إضافة إلى اعتماد الطب المسند بالدليل ‏والأدلة الإرشادية والبروتوكولات العلاجية الوطنية مرجعاً أساسياً في تقويم الممارسة الطبية ‏وتقدير المسؤولية الطبية.‏

‏أدلة وطنية للممارسة السريرية

وشددت الوثيقة على أهمية إعداد أدلة وطنية للممارسة السريرية بالتعاون بين الجامعات ‏والهيئات العلمية ونقابة الأطباء والجمعيات الطبية التخصصية، وتوحيد معايير التوثيق ‏الطبي واعتماد نماذج وطنية موحدة للسجلات والوثائق الطبية، وإلزام المؤسسات الصحية ‏بإنشاء وحدات لسلامة المرضى وإدارة المخاطر والجودة، واعتماد نظام وطني آمن وسري ‏للإبلاغ عن الحوادث والأخطاء الطبية، وترسيخ ثقافة السلامة المؤسسية والتمييز بين ‏الخطأ البشري غير المقصود والخلل النظامي والسلوك المهني الجسيم أو المتعمد، إلى ‏جانب إجراء مراجعات دورية للوفيات والمضاعفات والحوادث الطبية الجسيمة.‏

وشملت الوثيقة إعداد معجم وطني موحد للمصطلحات الطبية القضائية، وتعزيز التأصيل ‏الأكاديمي والمهني لأخلاقيات الممارسة الطبية عبر استحداث مقررات وبرامج تدريبية ‏متخصصة وإصدار مدونة وطنية ملزمة للسلوك المهني، وتنظيم ورشة عمل وطنية ‏مشتركة بمشاركة وزارات العدل والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام والجهات ‏المهنية ذات الصلة لوضع إطار قانوني وتنظيمي للإعلام والإعلان الطبي، بما يحدد ‏الضوابط المهنية والقانونية للنشر والترويج عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل ‏الاجتماعي.‏

‏استكمال الإطار القانوني المنظم لحماية الأطباء

كما تضمنت الوثيقة دراسة استكمال الإطار القانوني المنظم لحماية الأطباء والمنشآت ‏الصحية من التشهير الإلكتروني والمحتوى الرقمي المسيء، وإدراج مقرر إلزامي في مناهج ‏كليات الطب يُعنى بأخلاقيات الممارسة الطبية في البيئة الرقمية، والتأكيد على الالتزام ‏بالتعاميم الصادرة عن وزارة العدل بشأن تنظيم العمل القضائي في دعاوى المسؤولية ‏الطبية، واعتماد آلية قانونية تلزم الخبير الطبي بتقدير الأضرار النفسية والاجتماعية ‏الناجمة عن التشوه أو الإعاقة، وتعزيز الحماية القانونية والمؤسسية لمقدمي الرعاية ‏الصحية، ودراسة استحداث دوائر أو محاكم متخصصة للنظر في دعاوى المسؤولية ‏الطبية، وتحديث جداول تقدير نسب العجز والأضرار الطبية وفق معايير وطنية موحدة ‏تواكب التطورات العلمية والطبية والقانونية.‏

وأكدت الوثيقة أن المسؤولية الطبية تمثل أحد أدق مجالات التوازن بين حماية الحق في ‏السلامة الجسدية وكفالة الضمانات القانونية لممارسي المهن الطبية، نظراً لما تنطوي عليه ‏من تداخل بين الاعتبارات القانونية والصحية والإنسانية، وما تفرضه من مراجعة مستمرة ‏للأطر التنظيمية والمؤسسية، تحقيقاً للعدالة وصوناً للحقوق وتعزيزاً للثقة في المنظومتين ‏القضائية والصحية.‏

‏توفير عدالة ناجزة وخدمة صحية آمنة للمواطن

وأكد الوزير الويس أن مخرجات الورشة لن تبقى في إطار التوصيات، بل ستترجم إلى ‏خطوات تنفيذية من خلال تشكيل لجان لمتابعة تنفيذها، وأخرى لإعداد مشروع قانون ‏المسؤولية الطبية، مشدداً على أن الهدف يتمثل في توفير عدالة ناجزة وخدمة صحية آمنة ‏للمواطن، وتحويل هذه المخرجات إلى إجراءات عملية تنعكس إيجاباً على الواقع الصحي ‏في سوريا.‏

من جانبه، أوضح الوزير الحلبي أن الورشة تمثل خطوة مفصلية لمعالجة الثغرات ‏المرتبطة بملف المسؤولية الطبية، مبيناً أن تطوير هذا الملف يستند إلى نهج علمي قائم ‏على الأدلة، ويعزز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والكوادر الطبية والجهات القضائية،‏ بما يدعم مرحلة إعادة البناء.‏

بدوره، بين الوزير العلي أن الورشة تؤسس لمرحلة جديدة في تطوير القطاع الصحي، لافتاً ‏إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية سيحقق توازناً بين حماية حقوق المرضى ‏وضمانات الممارسين للمهن الطبية، مؤكداً العمل على تطوير منظومة التعليم الطبي ‏المستمر بما يواكب المعايير العلمية الحديثة.‏

‏حلول تشريعية ومؤسسية قابلة للتنفيذ

وأوضح المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب، في تصريح لمراسل سانا، أن أهمية ‏الورشة وما انبثق عنها من وثيقة وطنية تكمن في أنها وضعت إطاراً عملياً لمعالجة أحد ‏أكثر الملفات القانونية والطبية تعقيداً، من خلال الانتقال من مناقشة الإشكاليات القائمة ‏إلى اقتراح حلول تشريعية ومؤسسية قابلة للتنفيذ.

وبين أن التوصيات ركزت على سد الفراغ التشريعي في مجال المسؤولية الطبية، ووضع ‏معايير واضحة لتحديد الخطأ الطبي والتمييز بينه وبين المضاعفات الطبية، بما يحقق ‏قدراً أكبر من اليقين القانوني أمام القضاء.‏

وشهدت الورشة، التي انطلقت أمس، بمشاركة وزراء العدل والصحة والتعليم العالي والبحث ‏العلمي، ونخبة من القضاة والخبراء القانونيين وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ‏السورية وأطباء الطب الشرعي وممثلي الجهات ذات الصلة، جلسات علمية وقانونية ‏ناقشت واقع المسؤولية الطبية في سوريا وآفاق تطويرها التشريعي والمؤسسي.‏