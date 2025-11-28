أهالي طرطوس خلال الفعالية الشعبية على الكرونيش البحري يؤكدون وحدة الشعب ويرفضون دعوات التقسيم

الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ27 من تشرين الأول 2025
أطفال سوريا المسروقون.. وثائقي يفضح استغلال الأطفال في سجون النظام البائد
بازار “أفكار” أكثر من خمسين مشروعاً صغيراً ومتنوّعاً بفندق سفير حمص
وزير الأوقاف يتفقد أعمال ترميم المساجد في جبل الأكراد باللاذقية.
افتتاح معرض المشاريع الهندسية في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية بدمشق
