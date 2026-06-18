وزيرا التنمية الإدارية والصحة يبحثان آليات دمج الكوادر الصحية في مؤسسات الدولة

دمشق-سانا

بحث وزيرا التنمية الإدارية محمد السكاف والصحة مصعب العلي، آليات دمج الكوادر الصحية العاملة في عدد من المحافظات ضمن ملاك وزارة الصحة، بما يضمن الاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات المتوافرة.

وأكد الوزير السكاف خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، دعم وزارة التنمية الإدارية للجهود التي تبذلها وزارة الصحة في تطوير القطاع الصحي وتعزيز خدماته، مشدداً على أهمية استكمال دمج الكوادر الصحية غير المندمجة بطريقة سلسة ومنظمة، سواء كانت تعمل سابقاً ضمن المنظمات أو مديرية صحة إدلب أو الجهات التي كانت تعمل قبل التحرير.

وأشار الوزير السكاف إلى ضرورة حصر الاحتياجات الوظيفية المطلوبة وتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والتنمية الإدارية لتدقيق بيانات الكوادر الصحية وجمع المعلومات المتعلقة بها، بما يسهم في تسريع إجراءات الدمج والاستفادة من الكفاءات المتاحة وفق الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي.

من جانبه، أكد الوزير العلي أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التنمية الإدارية لمعالجة التحديات المرتبطة بملف دمج الكوادر الصحية، لافتاً إلى وجود نحو 7200 من العاملين في القطاع الصحي يحتاجون إلى خطة متكاملة لضمان دمجهم ضمن وزارة الصحة بصورة تدريجية ومنظمة.

وأوضح الوزير العلي أن العمل جارٍ على معالجة أوضاع الكوادر الصحية العاملة في إدلب، بما في ذلك العاملون في المستشفيات والمنشآت الصحية المدعومة من المنظمات أو الجهات المحلية المختلفة، مع التركيز على توحيد كتلة الرواتب وحصر التوظيف عبر القنوات الحكومية المعتمدة.

كما تناول الاجتماع أوضاع الكوادر الصحية العاملة في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور ومناطق ريف حلب الشمالي، حيث جرى التأكيد على أهمية الإسراع في دراسة القوائم المتوافرة واستكمال إجراءات دمج العاملين فيها ضمن وزارة الصحة.

وشدد الجانبان على أن تطوير الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الصحية يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود الحكومية لإعادة تنظيم القطاع الصحي وتوحيد البنية الإدارية والوظيفية للمؤسسات الصحية في مختلف المحافظات، عبر استكمال دمج الكوادر الصحية في ملاك وزارة الصحة.