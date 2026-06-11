الصحة العالمية: خطر انتشار إيبولا خلال مونديال 2026 لا يزال منخفضاً

جنيف-سانا

أكد مدير أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانس كلوجه أن خطر انتشار فيروس إيبولا خلال بطولة كأس العالم 2026 لا يزال منخفضاً، داعياً الجماهير إلى الاستمتاع بالبطولة التي تنطلق في وقت لاحق اليوم الخميس، وعدم تغيير خطط سفرها، وذلك في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الضغط على عدد من الدول لفرض قيود على المسافرين القادمين من المناطق المتضررة بالفيروس.

ونقل موقع “يورونيوز” اليوم الخميس عن كلوجه قوله في بيان موجه إلى مشجعي كرة القدم: “لا سبب يدعو إلى تغيير خطط السفر، سافروا بشكل طبيعي وابقوا على اطلاع واستمتعوا بالبطولة”.

وأوضح كلوجه أن معظم الإصابات سُجلت في مناطق نائية من الكونغو، مشيراً إلى أن إجراءات الفحص المطبقة قبل السفر من المناطق المتضررة، إضافة إلى طبيعة انتقال الفيروس عبر المخالطة المباشرة، تجعل مستوى الخطر العام منخفضاً.

في المقابل، فرضت الولايات المتحدة قيوداً على دخول المسافرين القادمين من الكونغو وأوغندا وجنوب السودان، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الصحة العامة والأمن القومي.

كما دعت واشنطن دولاً أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، مع توقع سفر ملايين المشجعين إلى الولايات المتحدة خلال البطولة.

من جهتها أوضحت المفوضية الأوروبية أنها تنسق استجابتها مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين منذ بداية تفشي المرض، مؤكدة عدم وجود أدلة تستدعي فرض تدابير إضافية على المسافرين.

ووفقاً للبيانات الصحية، تم تسجيل 635 إصابة و127 وفاة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى الحادي عشر من حزيران الجاري، إضافة إلى 19 إصابة وحالتي وفاة في أوغندا، فيما لم تُسجل أي إصابات في الدول المستضيفة للبطولة، وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أو في الدول الأوروبية.