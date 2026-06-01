وزارة الصحة تطلق برنامجاً وطنياً لتدريب مدربين في الإسعاف النفسي الأولي

دمشق-سانا

أطلقت إدارة الصحة النفسية في وزارة الصحة برنامجاً لتدريب المدربين في مجال الإسعاف النفسي الأولي، استكمالاً لبرنامج رأب الفجوة في الصحة النفسية، بهدف تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتوسيع خدمات الدعم النفسي.

يرتكز البرنامج الجديد على مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها تأهيل مدربين متخصصين قادرين على نقل الخبرات إلى المحافظات، وتوحيد آليات العمل بين الوزارات والجهات الشريكة تحت مظلة المجلس الوطني للصحة النفسية والإدمان.

كما يسعى البرنامج إلى نشر مفاهيم الصحة النفسية، وتوسيع خدمات الدعم النفسي لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وبما يضمن تطبيق معايير مهنية موحدة في جميع مراحل التدريب والتنفيذ.

وأوضح مدير إدارة الصحة النفسية الدكتور وائل الراس في بيان نشرته قناة الوزارة عبر تلغرام، أن البرنامج يُعد الأول من نوعه، لشموله عدداً من الوزارات والقطاعات ضمن إطار موحد يشرف عليه المجلس الوطني للصحة النفسية والإدمان، الذي أُحدث مؤخراً.

تعزيز مفهوم الصحة النفسية

وبيّن الراس أن الجهات المشاركة تشمل وزارات الداخلية والدفاع والطوارئ وإدارة الكوارث والتربية، إضافة إلى الهيئة الوطنية للمفقودين ومنظومات الإسعاف والصحة المجتمعية، مؤكداً أن الهدف هو نشر مفاهيم الصحة النفسية وتوسيع الخدمات بإشراف مركزي يضمن جودة التنفيذ.

وأشار إلى أن البرنامج يُنفّذ بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، ويعتمد على تدريب مدربين لمدة يومين، حيث نُفذت الدورة الأولى في دمشق، على أن تنتقل الدورات إلى محافظات دير الزور والرقة واللاذقية ودرعا، ثم بقية المحافظات وفق تقييم الاحتياجات.

ويأتي هذا البرنامج بعد إطلاق وزارة الصحة في الـ 12 من أيار برنامج رأب الفجوة في الصحة النفسية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، بهدف توسيع خدمات الصحة النفسية وضمان وصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن الاضطرابات النفسية تُعد من أبرز التحديات الصحية عالمياً، حيث يعاني شخص واحد من كل ثمانية من اضطراب نفسي، مع ارتفاع النسب في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والكوارث.