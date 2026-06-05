مراكز أمريكية متخصصة تؤكد جاهزيتها للتعامل مع حالات الإيبولا

واشنطن-سانا

أكد ممثلو 13 مركزاً طبياً تابعاً لشبكة مستشفيات ممولة من الحكومة الأمريكية لمواجهة الأمراض المعدية الخطيرة، جهوزية هذه المراكز للتعامل مع المرضى، بمن فيهم المصابون بفيروس إيبولا إذا لزم الأمر.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية تأكيدها أن الشبكة الصحية المخصصة للتعامل مع مسببات الأمراض الخطيرة مستعدة للاستجابة لأي حالات محتملة مرتبطة بالفيروس.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية مواجهة تفشٍ لفيروس إيبولا الذي أسفر، وفق منظمة الصحة العالمية، عن 344 إصابة مؤكدة و60 وفاة.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن مواطنين أمريكيين قد يتعرضون للعدوى من دون ظهور أعراض عليهم سيخضعون للحجر الصحي في منشأة يجري إنشاؤها في كينيا، بينما دعا خبراء في الصحة العامة إلى نقل أي أمريكيين مصابين إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج في المراكز المتخصصة المجهزة لهذا الغرض.

وكانت الولايات المتحدة استثمرت مئات الملايين من الدولارات منذ تفشي الإيبولا في غرب إفريقيا عام 2014، لتعزيز جاهزية نظامها الصحي، وتطوير قدرات المراكز المتخصصة في التعامل مع الأمراض المعدية عالية الخطورة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أشارت أول أمس الأربعاء إلى أن جهود احتواء تفشي وباء إيبولا في القارة الإفريقية تأخرت بعض الشيء.