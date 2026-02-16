صحة حماة تبحث مع المنظمات الدولية المعنية سبل دعم القطاع الطبي

حماة-سانا

تناول اجتماع المعنيين في مديرية صحة حماة وممثلين عن المنظمات الدولية الداعمة للقطاع الصحي في المحافظة، المشروعات التي تم إنجازها العام الماضي ونظيرتها التي تم تبنيها خلال العام الحالي، مع تسويق المشروعات الصحية التي لم تتبنها حتى الآن أي من المنظمات، ليصار إلى دعمها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدير صحة حماة نزيه الغاوي في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن الاجتماع ضم ممثلين عن المنظمات الإنسانية المعنية بالشأن الطبي العاملة في المحافظة، وتم خلاله طرح أبرز احتياجات المؤسسات الطبية، وإعادة ترميم الأقسام ولا سيما مشافي حماة والسقيلبية وسلمية الوطنية ورفدها ببعض الأجهزة الطبية النوعية، كتصوير طبقي محوري وأشعة وتخدير وحواضن، والتي وعدت المنظمات بتقديمها خلال الفترة المقبلة.

بدوره، لفت رئيس دائرة برامج الصحة العامة في مديرية صحة حماة الدكتور بشار بكور، إلى أنه تمت مناقشة خطة العمل المتضمنة ترميم مراكز وأقسام طبية في المشافي واحتياجاتها من تجهيزات ومواد طبية، بالإضافة إلى دعم كوادرها.

وكان اجتماع مماثل عقد نهاية العام الماضي تم خلاله مناقشة قضايا التعافي الصحي وتلبية الاحتياجات العاجلة، مع بحث آلية تحويل المراكز الصحية إلى نقاط معالجة متكاملة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية للمواطنين.