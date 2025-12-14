أحدث مستجدات جراحة الدماغ والعمود الفقري ضمن المؤتمر الـ 25 للجراحة العصبية

دمشق-سانا

ناقش المؤتمر السنوي الخامس والعشرون للرابطة السورية لأطباء الجراحة العصبية، على مدى يومين، مستجدات جراحة العمود الفقري التقليدية والتنظيرية الجديدة في جراحة الدماغ الورمية والرضية والوعائية، تحت عنوان “نحو جراحة عصبية آمنة ومتطورة”، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.

وتناول المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم، المستجدات المرتبطة بجراحة الدماغ والأورام الدماغية والأوعية العصبية، والعمود الفقري وتصحيح التشوهات الفقرية، إضافة إلى تنظيم ورشات عمل تدريبية لتعزيز المهارات العملية للأطباء المقيمين، تضمنت 45 محاضرة علمية قدمها نخبة من الأساتذة والمختصين.

تبادل الخبرات والتجارب

وزير الصحة مصعب العلي، أكد في تصريح لمراسلة سانا، التزام الوزارة بتطوير الاختصاصات الدقيقة جميعها، وعلى رأسها الجراحة العصبية وجراحة الأوعية والقلبية وتطويرها، لافتاً إلى أهمية المؤتمرات كونها تشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب، وإتاحة الفرصة لنقل أحدث ما توصل اليه العلم في الدول العربية والأجنبية.

وأوضح الوزير العلي أن اختصاص الجراحة العصبية يعتمد بشكل أساسي على الأجهزة الحديثة، والتدريب الدقيق والطويل ومهارات دقيقة، مشيداً بالخبرات الكبيرة للأطباء السوريين الذي أثبتوا خبرتهم في جميع الدول المتواجدين فيها.

مشاركة نحو 400 طبيب

من جانبه، أشار رئيس الرابطة السورية لأطباء الجراحة العصبية الدكتور وردان المير إلى أن المؤتمر شهد مشاركة نحو 400 طبيب من مختلف المحافظات، بينهم اختصاصيون ومقيمون، إضافة إلى أطباء سوريين من ألمانيا، كما شارك في المؤتمر البروفيسور في الجراحة العصبية الدكتور أسامة المفتي الذي قدم محاضرات حول أحدث المستجدات في جراحة أورام الدماغ، إلى جانب مشاركات عربية وأجنبية، ما أضفى على المؤتمر طابعاً علمياً عربياً متنوعاً.

بدوره، أكد الاختصاصي في الجراحة العصبية الدكتور جلال نجار، أن المؤتمر شكل محطة علمية مميزة، كونه أول مؤتمر يعقد بعد التحرير، ويعكس حالة الاستقرار والجاهزية العلمية والتنظيمية في البلاد، مشيراً إلى أن مشاركته تمحورت حول تعليم الأطباء المقيمين تقنيات جراحية دقيقة باستخدام وسائل مجهرية حديثة.

تحسين جودة حياة المرضى

من جهته، أكد اختصاصي الجراحة العصبية من ألمانيا الدكتور زاهر بستاني، أهمية المؤتمر كمنصة لتبادل الخبرات بين الأطباء السوريين وزملائهم من داخل سوريا وخارجها، مشيراً إلى أنه قدم محاضرة تناولت موضوع التواصل السلبي بعد عمليات العمود الفقري وتأثيره على حياة المريض، مؤكداً أهمية تحسين جودة حياة المرضى من خلال تطوير أساليب المتابعة والعلاج بعد العمليات الجراحية.

ورافق المؤتمر معرض طبي قدم أحدث الأدوات الجراحية والتقنيات المستخدمة في مجال الجراحة العصبية.

وتعد المؤتمرات الطبية المتخصصة منصة أساسية لمواكبة أحدث التطورات العلمية والعملية، وتبادل الخبرات العملية للأطباء، ما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

