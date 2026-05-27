أوغندا تغلق حدودها مع الكونغو الديمقراطية بسبب تفشي إيبولا

كمبالا-سانا‏

أعلنت أوغندا إغلاق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل مؤقت، في خطوة احترازية تهدف إلى الحد من ‏انتشار فيروس إيبولا المتفشي في الدولة المجاورة‎.‎

ونقلت فرانس برس عن السكرتيرة الدائمة لوزارة الصحة، ديانا أتوين، قولها في مؤتمر صحفي: إنه سيسمح فقط بمرور ‏طواقم مكافحة المرض، والمساعدات الإنسانية، وبعض شحنات المواد الغذائية والبضائع، إضافة إلى عناصر محددة من ‏قوات الأمن، وذلك وفق شروط صارمة‎.‎

وأضافت: إن أي شخص قادم من الكونغو الديمقراطية إلى أوغندا سيخضع للحجر الصحي لمدة 21 يوماً، في إطار ‏الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى عبر الحدود‎.‎

وأعلنت السلطات في كندا وجزر البهاما في وقت سابق اليوم عن فرض حظر مؤقت على دخول المقيمين من جمهورية ‏الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك وسط تفشي فيروس إيبولا‎.‎