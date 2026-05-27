أوغندا تغلق حدودها مع الكونغو الديمقراطية بسبب تفشي إيبولا

كمبالا-سانا
أعلنت أوغندا إغلاق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل مؤقت، في خطوة احترازية تهدف إلى الحد من انتشار فيروس إيبولا المتفشي في الدولة المجاورة.
ونقلت فرانس برس عن السكرتيرة الدائمة لوزارة الصحة، ديانا أتوين، قولها في مؤتمر صحفي: إنه سيسمح فقط بمرور طواقم مكافحة المرض، والمساعدات الإنسانية، وبعض شحنات المواد الغذائية والبضائع، إضافة إلى عناصر محددة من قوات الأمن، وذلك وفق شروط صارمة.
وأضافت: إن أي شخص قادم من الكونغو الديمقراطية إلى أوغندا سيخضع للحجر الصحي لمدة 21 يوماً، في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى عبر الحدود.
وأعلنت السلطات في كندا وجزر البهاما في وقت سابق اليوم عن فرض حظر مؤقت على دخول المقيمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك وسط تفشي فيروس إيبولا.