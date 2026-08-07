عملية نوعية لتنظير بطينات الدماغ في مشفى دير الزور الوطني

دير الزور-سانا

أجرى الكادر الطبي في مشفى دير الزور الوطني عملاً جراحياً نوعياً لطفل عبر إجراء تنظير بطينات الدماغ، وتكلل بالنجاح.

وأوضح مدير المشفى عبيدة عبد الرزاق لمراسل سانا، اليوم الجمعة، أن العمل الجراحي النوعي الذي تم إجراؤه لأول مرة في المحافظة تم عبر الاستفادة من الأجهزة التي أرسلها أطباء من دير الزور يقيمون في ألمانيا، مبيناً أن “العمل الجراحي الناجح كان لطفل يعاني عدة التهابات سحايا”.

وأضاف عبد الرزاق أن هذا العمل الطبي النوعي يوفر الجهد والمال وتكاليف السفر ومشقاته على المواطنين، على أن يتم في الفترة القريبة القادمة توفير مزيد من الخدمات الطبية النوعية لأهالي دير الزور.

وكان كادر طبي من وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي أجرى أمس الخميس، عملاً جراحياً نوعياً في مشفى دير الزور الوطني، أنهى معاناة مريض عبر تركيب مفصل فخذ له بعد إصابة تعود إلى عشرة أعوام.