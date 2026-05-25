الصحة العالمية: رصدنا أكثر من 900 حالة اشتباه إصابة بإيبولا في الكونغو

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أنها رصدت أكثر من 900 حالة اشتباه إصابة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس ‌أدهانوم جيبريسوس، ‌في تصريح نشره موقع المنظمة على منصة إكس: إنه تم رصد أكثر من 900 حالة مشتبه بها حتى الآن، من بينها 101 حالة مؤكدة في مقاطعة إيتوري.

وأضاف: إن ربع سكان مقاطعة إيتوري التي تم رصد بؤرة تفشي الفيروس فيها، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وإن نحو 20 بالمئة منهم غادروا منازلهم.

وكشفت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الأحد، عن تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة ناجمة عن فيروس إيبولا، من أصل 867 حالة مشتبه بإصابتها، في أحدث حصيلة رسمية، ما يعكس تصاعداً مقلقاً في وتيرة انتشار الوباء داخل البلاد.

وسبق أن أعلنت منظمة الصحة، أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جداً.