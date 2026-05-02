مبادرة أهلية ترفد مشفى الرقة الوطني بـ30 فرشة طبية لدعم خدمات المرضى

الرقة-سانا

استلم مشفى الرقة الوطني اليوم السبت مساعدات طبية شملت 30 فرشة طبية مخصصة للأسرّة مقدمة من مبادرة أهلية في خطوة تعكس روح التكافل بين أبناء المحافظة.

وأوضح أمين المستودع الصيدلي في المشفى أحمد الحمد في تصريح لمراسل سانا، أن المساعدات قُدمت من أحد أهالي محافظة الرقة وتضمنت 10 فرشات طبية للأسرّة الثابتة، و10 للمتحركة، إضافة إلى 10 هوائية، حيث جرى تخصيصها لدعم مرضى العناية المركزة وبعض الأجنحة في المشفى، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأشار الحمد إلى أن هذه المبادرة تأتي لدعم القطاع الصحي، وخاصة مع زيادة عدد مراجعي المشفى.

وكانت وزارة الصحة زودت في كانون الثاني الماضي قسم الكلية في المشفى الوطني بالرقة بـ20 جهاز غسيل كلية جديداً من نوع «فريزينيوس»، وذلك في إطار دعم الخدمات الصحية المقدمة لمرضى القصور الكلوي وتحسين جودتها في المحافظة.

كما أكد وزير الصحة مصعب العلي خلال جولة له في 14 شباط الماضي أن الوزارة تعتمد إستراتيجية لدعم القطاع الصحي في محافظة الرقة، تشمل استكمال تجهيز المشفى الوطني بطاقة 280 سريراً وإعادة تأهيل مشفى الأطفال، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.