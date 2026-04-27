فريق طبي ينجح في إنقاذ طفلة بريف حلب من حروق معقدة

حلب -سانا

نجح فريق طبي في مشفى الحروق والجراحة التجميلية التخصصي بمدينة مارع بريف حلب، في إنقاذ طفلة كانت تعاني من حروق معقدة، بعد رحلة علاجية استثنائية، وذلك بدعم من صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا.

وذكرت وزارة الصحة اليوم الإثنين في قناتها على التلغرام، أن الطفلة وصلت إلى المشفى وهي تعاني حروقاً من الدرجتين الثانية والثالثة بنسبة 40 بالمئة، إضافة إلى سوء تغذية شديد ونقص حاد في الوزن، إلى جانب مضاعفات ناجمة عن معالجة أولية غير صحيحة.

ووفق الوزارة اعتمد الفريق الطبي في المشفى على خطة علاجية متكاملة بدأت ببرنامج ترميم بدني مكثف استمر شهراً لاستعادة استقرار الحالة العامة، تلاه تنفيذ أكثر من 13 عملاً جراحياً شمل تنظير الجلد والتطعيم الجلدي وتطبيق الضمادات العقيمة، إضافة إلى تقديم برامج دعم نفسي وعلاج فيزيائي مستمر، بهدف استعادة الطفلة الثقة والحركة.

وتجسد هذه الجهود رؤية وزارة الصحة السورية في تقديم نموذج متكامل يجمع بين الاستجابة الطبية العاجلة والالتزام الإنساني العميق، وتبرز أهمية تكامل الخدمات الصحية من خلال الربط بين العلاج الجراحي المتطور والتأهيل النفسي والبدني طويل الأمد.